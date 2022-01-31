Умер звезда "Полицейской академии" Ховард Хессеман

Актеру был 81 год.

Скончался известный американский актер, звезда фильма "Полицейская академия", Ховард Хессеман.

О смерти артиста сообщила его жена – Кэролайн Дукрок, пишет The Hollywood Reporter. К слову, мужчины не стало в субботу, 29 января. Он ушел из жизни в одной из больниц Лос-Анджелеса, где находился с 5 января.

Известно, что причиной смерти Ховарада стали осложнения после перенесенной в прошлом году операции на кишечнике.

К слову, актеру был 81 год.

Умер Ховард Хессеман / Associated Press

Напомним, Ховард Хессеман стал популярен благодаря роли диск-жокея "Доктора" Джонни Фивера в американском комедийном сериале "Радио Цинциннати". За участие в ситкоме Хессеман был дважды номинирован на премию "Эмми".

Также актер снимался в таких лентах, как "Староста класса", "Доктор Хаус", "Скорая помощь", "Обмани меня", "Шоу 70-х" и "Полицейская академия".

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