Умер звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев

Артисту было 85 лет.

Умер известный советский актер, звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию", Леонид Куравлев.

В начале октября стало известно, что артист заразился коронавирусом. Он долгое время находился в больнице. Медикам удалось вылечить актера от COVID-19, впрочем, коронавирус вызвал осложнения, из-за которых и умер Леонид Вячеславович.

Леонид Куравлев / kino-teatr.ru

Печальную новость подтвердил Союз кинематографистов, пишет издание TACC.

"Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном", — сообщили в Союзе кинематографистов.

К слову, актера не стало на 86-м году жизни.

За время своей актерской карьеры Леонид Вячеславович успел сняться во многих проектах. Артист стал любимцем зрителей благодаря ролям в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".

Леонид Куравлев в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" / kino-teatr.ru

Напомним, что в 2017 году Леонид Куравлев попал в "базу" сайта "Миротворец" из-за "антиукраинской пропаганды" и "открытой поддержки агрессивной политики России".

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