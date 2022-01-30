Умер звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев

Артисту было 85 лет.
Умер известный советский актер, звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию", Леонид Куравлев.
В начале октября стало известно, что артист заразился коронавирусом. Он долгое время находился в больнице. Медикам удалось вылечить актера от COVID-19, впрочем, коронавирус вызвал осложнения, из-за которых и умер Леонид Вячеславович.
Печальную новость подтвердил Союз кинематографистов, пишет издание TACC.
"Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном", — сообщили в Союзе кинематографистов.
К слову, актера не стало на 86-м году жизни.
За время своей актерской карьеры Леонид Вячеславович успел сняться во многих проектах. Артист стал любимцем зрителей благодаря ролям в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".
Напомним, что в 2017 году Леонид Куравлев попал в "базу" сайта "Миротворец" из-за "антиукраинской пропаганды" и "открытой поддержки агрессивной политики России".
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