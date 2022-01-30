Помер зірка стрічки "Іван Васильович змінює професію" Леонід Куравльов

Артисту було 85 років.

Помер відомий радянський актор, зірка стрічки "Іван Васильович змінює професію", Леонід Куравльов.

Загалом, на початку жовтня стало відомо, що артист заразився коронавірусом. Він тривалий час перебував у лікарні. Медикам вдалося вилікувати актора від COVID-19, втім, коронавірус викликав ускладнення, через які й помер Леонід В'ячеславович.

Леонід Куравльов / kino-teatr.ru

Сумну новину підтвердив Союз кінематографістів, пише видання TACC.

"Леонід В'ячеславович помер, ми на зв'язку з його сином", - повідомили в Союзі кінематографістів.

До слова, актора не стало на 86-му році життя.

Зазначимо, за час своєї акторської кар'єри Леонід В'ячеславович встиг знятися у багатьох проєктах. Артист став улюбленцем глядачів завдяки ролям у таких фільмах, як "Іван Васильович змінює професію", "Афоня", "Найчарівніша і найпривабливіша", "Золоте теля".

Леонід Куравльов у фільмі "Іван Васильович змінює професію" / kino-teatr.ru

Нагадаємо, що 2017-го року Леонід Куравльов потрапив до "бази" сайту "Миротворець" через "антиукраїнську пропаганду" та "відкриту підтримку агресивної політики Росії".

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