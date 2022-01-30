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Помер зірка стрічки "Іван Васильович змінює професію" Леонід Куравльов

Помер зірка стрічки "Іван Васильович змінює професію" Леонід Куравльов

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Помер зірка стрічки "Іван Васильович змінює професію" Леонід Куравльов

Леонід Куравльов / kino-teatr.ru

Артисту було 85 років.

Помер відомий радянський актор, зірка стрічки  "Іван Васильович змінює професію", Леонід Куравльов.

Загалом, на початку жовтня стало відомо, що артист заразився коронавірусом. Він тривалий час перебував у лікарні. Медикам вдалося вилікувати актора від COVID-19, втім, коронавірус викликав ускладнення, через які й помер Леонід В'ячеславович.

Леонід Куравльов / © kino-teatr.ru
Леонід Куравльов / kino-teatr.ru

Сумну новину підтвердив Союз кінематографістів, пише видання TACC.

"Леонід В'ячеславович помер, ми на зв'язку з його сином", - повідомили в Союзі кінематографістів.

До слова, актора не стало на 86-му році життя.

Зазначимо, за час своєї акторської кар'єри Леонід В'ячеславович встиг знятися у багатьох проєктах. Артист став улюбленцем глядачів завдяки ролям у таких фільмах, як  "Іван Васильович змінює професію",  "Афоня", "Найчарівніша і найпривабливіша", "Золоте теля".

Леонід Куравльов у фільмі
Леонід Куравльов у фільмі "Іван Васильович змінює професію" / kino-teatr.ru

Нагадаємо, що 2017-го року Леонід Куравльов потрапив до "бази" сайту "Миротворець" через "антиукраїнську пропаганду" та "відкриту підтримку агресивної політики Росії".

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