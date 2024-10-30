Бронирование критически важных работников следует возобновить срочно – эксперт

Остановка бронирования, к которой прибегло правительство, представляет реальную угрозу для работы стратегически важных предприятий и может повлечь за собой многочисленные сбои в их работе.

Поэтому механизм сохранения важных работников должен быть восстановлен в кратчайшие сроки, говорит председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

«Раньше мы говорили, что промышленности не хватает людей и просили возможность увеличить количество забронированных работников. Но когда его остановили, это стало фактически гибелью для предприятий! В ТЦК ясно знают, когда у людей заканчивается бронирование, и в тот же день они заходят и начинают их забирать. А у нас нет возможности продлить бронирование. Или это проблема? Очень большая проблема для нас!», – объяснила Колесникова.

Она заметила: сейчас действительно появилось очень много компаний, которые не являются критическими, но смогли получить этот статус, и здесь действительно нужно наводить порядок.

«Но останавливать крупные промышленные предприятия, подтвердившие свою критичность и продолжающие работать, оказывающие очень большую помощь не только бюджету, но и нашей армии – я не знаю даже, как это назвать. У меня нет нормальных слов, если честно. В этом нет логики», – говорит Колесникова.

Напомним, ранее украинские бизнес-ассоциации призвали президента как можно скорее восстановить бронирование на уровне министерств – ведь, согласно имеющимся данным, к спекуляциям в определении предприятий критически важными прибегали, прежде всего, местные администрации. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, имевших такой статус до 31 мая. В настоящее время предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны запустить процесс перебронирования.