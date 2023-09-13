ДТЭК импортирует 210 тыс. тонн угля для стабильного прохождения зимы

ДТЭК Энерго законтрактовал 210 тысяч тонн угля из Польши для стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в рамках контракта на импорт топлива поставки энергетического угля будут продолжаться в течение всего отопительного сезона, начиная с сентября этого года и до марта следующего.

Первые партии угля ожидаются уже на этой неделе.

В то же время, генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев добавил, что для теплоэлектростанций компании приоритетным остается использование угля собственной добычи.

«Однако, в условиях войны, непрогнозируемых действий врага и повышенной нагрузки, которые несут теплоэлектростанции компании в последние месяцы, дополнительные объемы импортного топлива позволят «подстраховать» и предоставить дополнительный запас прочности для более устойчивого прохождения тепловой генерацией ближайшего отопительного сезона», — подчеркнул он.

Напомним, в августе теплоэлектростанции ДТЭК нарастили отпуск электроэнергии на треть.