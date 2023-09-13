ДТЕК імпортує 210 тис. тонн вугілля для стабільного проходження зими

ДТЕК Енерго законтрактував 210 тисяч тонн вугілля з Польщі для стабільного проходження майбутнього опалювального сезону.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що в рамках контракту на імпорт палива постачання енергетичного вугілля триватиме протягом усього опалювального сезону, починаючи з вересня цього року і до березня наступного.

Перші партії вугілля очікуються вже цього тижня.

Водночас генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв додав, що для теплоелектростанцій компанії пріоритетним залишається використання вугілля власного видобутку.

«Проте, в умовах війни, непрогнозованих дій ворога та підвищеного навантаження, які теплоелектростанції компанії несуть останні місяці, додаткові обсяги імпортного палива дозволять «підстрахувати» та надати додатковий запас міцності для стійкішого проходження тепловою генерацією найближчого опалювального сезону», - підкреслив він.

Нагадаємо, в серпні теплоелектростанції ДТЕК наростили відпуск електроенергії на третину.