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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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ДТЭК вошел в список лидеров инвестиций в Украине

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) включила компанию ДТЭК в список лидеров инвестиций в Украине.

ДТЭК вошел в список лидеров инвестиций в Украине

© Getty Images

Об этом говорится в сообщении EBA.

«Украина остается открытой для инвестиций, и мы благодарны каждой компании, которая продолжает работать и вкладывать средства в развитие нашей страны. По результатам опросов Ассоциации, 70% компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации сохраняют готовность инвестировать в Украину, несмотря на войну. А 16% планируют новые масштабные инвестиционные проекты в 2025 году. Таким образом, бизнес не только поддерживает экономику, но и демонстрирует пример ответственного и стратегического подхода другим участникам рынка и потенциальным инвесторам», - заявила исполнительная директор EBA Анна Деревянко.

В частности, ДТЭК вошел в перечень лидеров инвестиций за проект строительства Тилигульской ветроэлектростанции. Инвестиции в эту ВЭС составят 650 млн. евро.

В ДТЭК сообщали, что эта инвестиция является крупнейшей в истории частной инвестицией в энергетический сектор Украины.

Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко был признан «Лидером инвестиций в восстановление» в рейтинге «ТОП-50 CEO».

Дата публикации
Количество просмотров
12
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