EY назвала лучших работодателей Украины в военный период

В ТОП-10 самых желанных работодателей Украины вошли "Гугл Украина", "Эппл Украина", "Филип Моррис Украина", "Генезис", "ЭПАМ Системз". Также возросло количество желающих работать в офисе Президента и в парламенте.

Более половины украинских нынешних и будущих работников признаются: во время войны им стало труднее получить желаемую работу. Об этом, в частности, заявили 61% студентов и 52% работников с опытом. Впрочем, 13% из обеих групп в прошлом году таки смогли найти новые возможности для трудоустройства.

Таковы результаты исследования "Лучший работодатель - 2022", которое было проведено компанией EY - говорится в пресс-релизе компании.

Среди основных отраслей наиболее привлекательным – и для кандидатов с опытом, и для студентов – остается ІТ-сектор. Именно ІТ-компаний больше всего среди желанных работодателей. В частности, это такие компании как "Генезис", " ГлобалЛоджик", "Гугл Украина", "ЭПАМ Системз", "Эппл Украина", "СофтСерв". В перечень самых желанных именно для работников с опытом также вошли и другие ІТ-компании - в частности, "Грэммерли", "Интеллиас" и "Майкрософт Украина".

Помимо ІТ-сектора наиболее популярными среди кандидатов на трудоустройство (и студентов, и профессионалов) были также розничная торговля и сектор FMCG (производители товаров ежедневного спроса – продуктов питания, личной гигиены, косметики, табачных изделий и т.д.). Среди таких компаний в ТОП-10 работодателей Украины в частности вошла компания "Филип Моррис Украина".

Среди студентов также довольно популярным был сектор аудита и консалтинга – в частности, наиболее популярными были аудиторские компании "большой четверки" - KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers и сама EY (до ребрендинга – Ernst & Young).

Довольно интересное и показательное изменение (по сравнению с предыдущими годами) – в 2022 г. значительно повысился интерес к трудоустройству в государственном секторе. В частности, возросло количество желающих работать в Офисе Президента Украины, Верховной Раде Украины и Вооруженных Силах Украины.

Также пандемия и начало полномасштабной войны РФ против Украины внесли в перечень основных приоритетов действующих и будущих работников фактор возможности работать дистанционно. О важности дистанционной работы заявляют 50% работников с опытом и 58% студентов.

Однако все же другие факторы остаются ключевыми в подборе работодателя. Для работников с опытом это размер заработной платы (69%), самореализация (60%), корпоративная культура (58%), карьерный рост и позиция компании на рынке (по 54%).

Для студентов наиболее важными факторами при поиске работодателя являются карьерный рост (78%), самореализация (70%), готовность компании брать на работу студентов, наличие программ стажировки и размер зарплаты (все – по 67%).

Показательно, что основным источником поиска работы и информации о работодателе остается интернет – в т. ч. соцсети, корпоративные сайты и порталы по трудоустройству. Но последние значительно большей популярностью пользуются у студентов (88%), чем среди кандидатов с опытом (55%).

Но помимо интернета остаются популярными и другие источники информации при поиске работы. В частности, каждый второй кандидат узнает о работодателях от знакомых и родственников.