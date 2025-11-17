"Интерпайп" имеет все предпосылки для достижения глобального масштаба, - CEO

Реклама

По его словам, за последние 10 лет «Интерпайп» осуществил поразительную трансформацию по диверсификации рынков сбыта. Пока его продукция поставляется более чем в 80 стран с фокусом на Европу, Северную Америку и Ближний Восток. «С точки зрения бизнеса компания очень успешна, моя задача – сделать ее более международной», - рассказал топменеджер.

По мнению Луки Занотти, достижение глобального уровня сродни переходу в Высшую лигу. «Перед нами стоят две приоритетные задачи: выйти на рынки, на которых мы еще не присутствуем, например страны Латинской Америки, Канада, и завершить формирование продуктовой линейки. Это позволит нам конкурировать с международными гигантами в этой лиге», - подчеркнул CEO, добавив, что потребности клиентов всегда должны быть в центре внимания.

Генеральный директор также подчеркнул, что устойчивость, предприимчивость и гибкость – это те черты, которые отличают Интерпайп от других, а способность людей работать в Никополе под ежедневными обстрелами по-настоящему поражает.