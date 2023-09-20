Как Гетманцев намерен отдать под контроль НБУ микро-кредитование - СМИ

Регулятор-монополист. Как Гетманцев намерен подконтролить микро-кредитование На этой пленарной неделе Верховная рада может проголосовать за законопроект об изменениях в госрегулировании рынков финуслуг (№9422) авторства главы налогового комитета Даниила Гетманцева и ряда других депутатов "Слуги народа".

Авторы проекта утверждают, что законопроект поможет навести порядок на рынке микрокредитования. По словам участников рынка, законопроект позволит НБУ в ручном порядке устанавливать правила игры на рынке небанковских финучреждений.

Об этом говорится в расследовании РБК-Украина «Мега-регулятор. Зачем в Раде превращают Нацбанк в новый центр власти».

В частности, законопроект №9422 планирует ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день (сейчас средняя ставка на рынке небанковских кредитов — примерно 2-3% в день, — ред.).

Народный депутат Григорий Мамка считает, что цель проекта — монополизировать и политизировать регулирование финансового рынка, что таит в себе огромный риск.

"Риск законопроекта в главном — нельзя законом регулировать ставки на тех или иных финансовых рынках. Тогда давайте менять ценообразование законами и на других рынках, например, топливном или пищевом. Почему бы и нет? Сказали бы, что теперь по закону все платят 30 грн за литр дизеля или за булку хлеба, сослались на закон и все было бы по справедливости - для рынка и государства. Вспомните, как во время карантина дельцы торговали масками. Кто-то продавал по 1 грн/шт, кто-то по 50 грн/шт, но ведь никому в голову не пришло принимать закон, рынок сам себя отрегулировал", — говорит депутат.

Если на голосование выносится законопроект, которым предлагают регулировать цифровые ставки на том или ином рынке, то это вмешательство регулятора в закон и попытка государства диктовать условия рынку.

"Это не регулирование, а монополизация регуляции. Сегодня они устанавливают ставку в 1%, а завтра войдут во вкус и внесут правки в закон, снизив до 0,5%. На данный момент более 60% банковской системы сконцентрировано в государственных банках. Если кто-то хочет выйти на рынок с такими процентами ставками, то необходимо НБУ выйти и предложить конкурентную ставку в 1%, чтобы, во-первых, зайти на рынок и стать его участником. А во-вторых, поспособствовать конкуренции на этом рынке. Сейчас же попытка регуляции создаёт сумасшедший риск коррупции. Регулирование ставок — это прерогатива НБУ. Владея такими рычагами влияния в период военного положения (регулирование и аннулирование лицензий, применение санкций), Нацбанк демонстрирует желание сыграть в политику. А это ошибка, влекущая за собой сумасшедший риск коррупции, либо же исчезновение рынка как такового", - говорит Мамка.