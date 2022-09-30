Как купить криптовалюту: инструкция для начинающих

Рост популярности криптовалют наблюдается с 2008 года — с момента создания Биткоина анонимным разработчиком (или их группой) Сатоши Накамото. За прошедшие 14 лет пользователи неоднократно могли удостовериться в высокой волатильности цифровых активов.

Так, лидер по капитализации Биткоин уже не единожды переживал взлеты и падения. В мае 2021 года монета стоила $58 803, а уже через 2 месяца потеряла половину своей стоимости — ее курс составил $29 807. Очередной подъем пришелся на осень того же года — в ноябре курс Биткоина достиг своего исторического максимума в $67 566.

Нестабильная ситуация в мире, не в последнюю очередь связанная с войной России в Украине, неизбежно подтолкнула рынок криптовалют к пропасти. В июле 2022 года курс всех альткоинов рухнул. Наиболее ощутимым было падение того же Биткоина — до $19 323 за монету.

И не смотря на такую нестабильность, интерес к криптовалютам все же не угасает. Поговорим о том, какова сейчас ситуация вокруг виртуальных денег в Украине и в мире, и выясним, где лучше всего купить криптовалюту.

Будущее за Web 3.0: каковы перспективы криптовалют

Эксперты уже не первый год говорят о скором переходе на новую версию Интернет-пространства под названием Web 3.0. Ее отличие от нынешней, Web 2.0, заключается в тотальной децентрализации. А лучшим примером такого подхода сейчас является технология блокчейн и основанные на ней криптовалюты. IT-специалисты предполагают, что в недалеком будущем один аккаунт пользователя сможет служить ему и электронным кошельком, и онлайн-банкингом.

Сегодня ситуация на криптовалютном рынке остается крайне нестабильной. Валюты с наибольшей капитализацией — Биткоин и Эфириум — демонстрируют незначительный подъем. Курс первого держится выше $20 тыс. и на момент написания статьи составляет $21 121.

Эфир тоже смог превысить свой минимум, который пришелся на июнь 2022 года и составил $993. И хотя до исторического максимума монете еще далеко (в ноябре прошлого года его стоимость была $4812), уже больше месяца ее курс превышает $1000. На момент подготовки материала он составляет $1575.

Что касается прогнозов, здесь существует несколько мнений. Согласно самому оптимистичному сценарию, Биткоин сможет выбраться из пропасти и подорожать на 950% — до $400 тыс. за монету. Правда, для этого требуется соблюдение важного условия — мировое сообщество должно отказаться от использования фиатных валют в пользу виртуальных. Поэтому такое развитие событий пока маловероятно.

Многие аналитики утверждают, что, не смотря на медвежий тренд на криптовалютном рынке в последние несколько месяцев, Биткоин все же движется к новым высотам. По их мнению, в ближайшем будущем купить криптовалюту можно будет за $100 000. Но есть также и те, кто уверен, что нынешний обвал — это еще не предел, и стоит опасаться снижения курса до $10 тыс.

Инвестиции в мире и Украине: актуальные тенденции

Все идет к тому, что во многих странах покупка криптовалюты скоро станет официальным способом инвестирования. Пока единственная страна, которая признала Биткоин на законодательном уровне, это Сальвадор. Но достаточно лояльную политику в отношении цифровых денег проводят Дания, Германия, Франция, Канада, Исландия и многие другие.

В Украине же в марте 2022 года был принят закон “О виртуальных активах”, который признает криптовалюты нематериальными благами со своей стоимостью и определяет правовой режим их использования. Этот закон положил начало легализации виртуальных денег в нашем государстве. Но уже сейчас криптовалюты стали одним из предпочтительных для украинцев способов вложения средств.

Все дело в том, что многие способы инвестирования с началом полномасштабного вторжения на территорию Украины потеряли целесообразность. Доходность депозитов сейчас ниже уровня инфляции, вкладываться в недвижимость все еще слишком рискованно. А из-за ограничений Нацбанка на вывод средств за границу инвестировать в иностранные компании могут только те, у кого финансы есть на зарубежных счетах.

Поэтому несмотря на все риски криптовалюта остается одним из наиболее привлекательных способов инвестиций в текущей ситуации. Поговорим о сервисах, которые предлагают купить криптовалюту.

Где купить криптовалюту в Украине в 2022 году

Обменять фиатные деньги на цифровые и совершить обратную операцию сегодня можно на ресурсах нескольких типов.

Часто люди обращаются к криптобиржам и P2P-платформам. Оба ресурса являются посредниками между покупателями и продавцами. Их разница заключается в модели совершения сделок. На онлайн-биржах это происходит автоматически. А на P2P-платформах продавцы и покупатели должны общаться друг с другом, чтобы купить или продать криптовалюту.

Жители городов-миллионников могут купить криптовалюту за гривны в специальных терминалах — криптоматах. Но наибольшей популярностью все же пользуются онлайн-обменники — платформы, которые позволяют осуществить обмен быстро, безопасно и выгодно.

На что обратить внимание при выборе сервиса

Чтобы купить криптовалюту в Украине с минимальными рисками, важно тщательно проанализировать несколько онлайн-обменников и выбрать из них самый надежный.

На что обратить внимание?

● Достаточность цифровых активов в резерве онлайн-обменника.

● Опыт работы сервиса и его репутация среди пользователей.

● Комиссии за обслуживание в сочетании с внутренним валютообменным курсом ресурса (некоторые сайты могут закладывать собственную маржу в курс).

● Поддержка нескольких способов оплаты (банковские карты, системы платежей, криптокошельки, наличные).

● Доступность разных фиатных и цифровых валют для обмена.

● Необходимость регистрации и наличие реферальной программы.

Одним из сервисов, которые соответствуют всем требованиям к надежному и безопасному обменнику, является Changeit.

Как купить криптовалюту на Changeit: 5 шагов на пути к успеху

Рассмотрим инструкцию покупки цифровых активов на сайте Changeit на примере USDT. Все что вам нужно сделать — это зайти на сайт и приступить к обмену, так как регистрация на платформе не обязательна.

1. В левом верхнем углу сайта выберите валютную пару. В данной ситуации — это “Купить USDT за Гривну”.

2. Введите сумму предполагаемой сделки — и вам тут же станет доступна сумма, которую вы получите в результате обмена с учетом комиссии платформы.

3. Подтвердите свое намерение нажатием кнопки “Обменять” и укажите номер своего криптокошелька.

4. Введите личные данные или войдите в свой аккаунт.

5. Проверьте корректность внесенной информации и переходите к оплате сделки — для этого потребуется номер банковской карты.

Теперь дождитесь завершения транзакции — и начинайте зарабатывать с криптовалютой.

Подытожим

Виртуальные валюты — сравнительно новый и достаточно рискованный способ вложения денег. Но учитывая ситуацию в Украине, когда классические инвестиции потеряли свою привлекательность, цифровые активы однозначно стоят вашего внимания. А чтобы минимизировать риски, выбирайте безопасный онлайн-обменник — с надежными партнерами у вас действительно получится заработать