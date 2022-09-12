Решение КРАИЛ не легитимно – ООО "ТБК" (1хВЕТ Украина)

Во вторник, 6 сентября 2022 года, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) приняла решение об аннулировании ООО "Твоя Беттинговая Компания" (ТБК) лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности и на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет.

ООО "ТБК" решительно не соглашается с таким решениями КРАИЛ, говорится в заявлении компании.

ООО "ТБК" выполнила все предусмотренные Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" требования, на основании чего 30 марта 2022 года получила упомянутые лицензии. В частности, предоставила информацию о том, что ООО "ТБК" не действует в интересах резидентов иностранных государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины. То есть в интересах Российской Федерации.

ООО "ТБК" имела целью честно и прозрачно вести свою предпринимательскую деятельность, платить все налоги и сборы. Планируемая нами сумма инвестиций только в первый год деятельности должна была бы составить 840 млн грн, также компания могла бы создать более 400 рабочих мест и уплатить не менее 420 млн грн налогов в бюджет страны в течение первых 12 месяцев работы.

ООО "ТБК" получила лицензию на использование торговой марки 1хВЕТ. Напомним, что 1ХВЕТ – это один из крупнейших мировых беттеров. Работает в более 40 странах мира, в 20 из которых получил официальную лицензию. Является партнером многих спортивных клубов и получил статусы Official Global Partner FC Barcelona, Official Partner of Paris Saint-Germain (MENA + Sub-sahara + Asia), Official Regional Betting Partner of LOSC Lille, Serie A Official Presenting Sponsor и многие другие.

Вопреки принципам права и действующему законодательству 06.09.2022 года КРАИЛ принимает решение об аннулировании лицензий. Комиссия аргументирует свое решение выявлением так называемых "недостоверных сведений в документах, которые ООО "ТБК" подала для получения лицензий. И предполагает, что ООО "ТБК" действует в интересах резидентов иностранных государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.

То есть без имеющегося решения суда или установленного в ином предусмотренном законом порядке факта, КРАИЛ фактически обвиняет ООО "ТБК" в действиях в интересах Российской Федерации. При этом ссылается в своих предположениях на письмо БЭБ Украины с информацией о получении директором ООО "ТБК" доверенностей на представление интересов предприятий-нерезидентов Украины, конечным собственником которых является гражданин Российской Федерации.

"Украина борется за свое место в Европе, получает глобальную поддержку мирового сообщества. И в то же время представители власти принимают незаконные решения, лишают компании лицензий. Такая контраверсийность не на пользу имиджу нашего государства, особенно когда речь идет о привлечении международной компании, уплате налогов и сборов, – комментирует директор ООО "ТБК" Александр Родин. – Мы будем бороться за наше право вести предпринимательскую деятельность в Украине согласно лицензии, которую мы получили на вполне законных основаниях".

Александр Родин как физическое лицо действительно получил доверенность от латвийской компании, еще задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Эта доверенность была предоставлена для открытия счетов в украинских банках с целью привлечения инвестиций в Украину. Обращаем внимание, что эта доверенность не имеет никакого отношения к ООО "ТБК", не уполномочивает и не обязывает ООО "ТБК" представлять интересы третьих сторон.

ООО "ТБК" в самые горячие времена вторгення РФ в Украину уплатила в государственный бюджет более 140 млн грн и планировала до конца 2022 года пополнить государственный бюджет как минимум на 90 млн грн.

ООО "ТБК" в своей работе руководствуется исключительно законами Украины и правилами лицензий, которые получила согласно всех требований законодательства. А решения об аннулировании лицензий, которые приняла КРАИЛ, не соответствуют действующему законодательству и приняты под давлением ложной информации, которую распространяют конкуренты через подконтрольные им СМИ.

Поэтому мы будем оспаривать решение КРАИЛ в предусмотренном процессуальном порядке.