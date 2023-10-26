Связь 5G может появиться в Украине уже в 2025 году – "Киевстар"

Также Киевстар планирует обеспечить доступ к технологии LTE для 98% украинского населения до 2026 года.

Глобальный оператор цифровых коммуникаций VEON, которому принадлежит украинский мобильный оператор Киевстар, активизирует сотрудничество с японской компанией Rakuten, что позволит развить в Украине технологии для введения 5G связи уже с 2025 года.

Об этом сообщил на пресс-конференции руководителей международного телеком-холдинга VEON главный исполнительный директор группы VEON Каан Терзиоглу.

«Нам нужно будет восстанавливать инфраструктуру. Мы сейчас возобновили сотрудничество с Rakuten. Особенно по Rakuten Symphony. Я уверен, что Украина заслуживает лучшей сети 5G», — сказал он.

Как сообщил президент «Киевстара» Александр Комаров, сотрудничество с компанией Rakuten предполагается в три этапа.

По его словам, первый этап – это создание совместной лаборатории, на которой будет запущена технология Open RAN. Вторым этапом является построение небольшого сегмента сети на технологии Open RAN, включающей 10-15 сайтов (технологических площадок).

«И после этого третья фаза – это уже внедрение на больших масштабах этой технологии для построения 5G в будущем. Уже в следующем году у нас будет что показать. И, я думаю, в конце 2024 или начале 2025 года у нас уже будет живой сегмент сети, который будет работать на этой технологии в тестовом режиме. Потому что еще совсем не понятно, когда в Украине будут внедрять технологию 5G», — сказал Комаров.

Кроме того, он отметил, что компания планирует достичь 98% покрытия населения технологией LTE к 2026 году.

«Это очень зависит от региона к региону. К примеру, в Киевской области покрытие 4G уже составляет 97 процентов. Покрытие автотрассы Киев-Чоп сейчас – 95 процентов 4G интернета. И чтобы эти пять процентов доделать, нам нужно построить еще несколько десятков сайтов (технологических площадок – ред.). Нам нужно построить, довести туда электроэнергию, понять, как мы сможем обслуживать этот сайт, учитывая его удаленность от точки присутствия сотрудников компании», – пояснил Комаров.

Напомним, международная телеком группа VEON, являющаяся единственным владельцем Киевстара, инвестирует в Украину 600 миллионов USD для развития новых технологий и восстановления инфраструктуры в течение следующих трех лет.

5G технология – последние новости

В марте 2023 г. стало известно, что внедрение стандарта 5G связи приведет к массовому внедрению приложений виртуальной (VR), смешанной (XR) и дополненной (AR) реальностях. Кроме того, ожидается, что цены на смартфоны премиум-класса по 5G станут доступнее и составят до 1000 долларов.