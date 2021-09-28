Технология блокчейн и монета The Graph (GRT)

В текущем 2021 году на криптовалютных рынках произошло множество колебаний, но в процессе пользователи также увидели поток положительных событий, одним из которых стало появлнение The Graph (GRT) ,младший брат так называемых конкурентов Chainlink и в этом контексте были разные мнения о GRT Coin от так называемых криптоэкспертов.

Graph (GRT) - это протокол индексирования для запросов к сетям, таким как Ethereum и IPFS. GRT уже поддерживает множество приложений как в DeFi, так и в более широкой экосистеме Web3. Любой человек может создавать и публиковать открытые API, называемые подграфами, чтобы сделать данные легкодоступными. Объяснить это сейчас очень просто: The Graph раскрывает данные, которые можно преобразовывать, организовывать и совместно использовать в разных приложениях, чтобы пользователи могли запрашивать их всего несколькими щелчками мыши.

Вопрос в том, что такого особенного в GRT?

Проще говоря, у компании The Graph (GRT) есть видение децентрализованной общественной инфраструктуры. Для обеспечения экономической безопасности сети The Graph и целостности запрашиваемых данных участники используют токены Graph Tokens (GRT). GRT блокируется индексаторами, кураторами и делегаторами для предоставления услуг индексирования и управления.

Индексаторы получают право редактировать запросы и выбирать подграфы для индексирования ставок своих токенов GRT, в дополнение к вознаграждению APY. Кураторы помогают, проверяя качество подграфов в сети, что делает The Graph (GRT) особенным во всех отношениях.

Недавно о " Graph (GRT)" было сказано, что "прогнозирование цен на криптовалюты является сложной задачей", однако многие авторитетные криптосайты сделали точные прогнозы с помощью GRT.

При оценке "прогнозов цен на криптовалюту" следует обратить внимание на такой момент:

В настоящее время цена "The Graph Coin" составляет 0,9 доллара США. Если посмотреть авторитетные сайты индустрии, среди прочих "Wallet Investor", который прогнозирует цену "GRT Coin" в течение одного года в 2,40 долларов США, а в 5-летнем прогнозе даже на 9,50 долларов США, то можно ожидать очень оптимистичное развитие цен в краткосрочной и долгосрочной перспективе для "The Graph (GRT)".

Кстати, не обязательно быть профессиональным трейдером, чтобы уметь читать буквы, потому что аналитики из "Coinpedia" считают, что цена монеты "The Graph (GRT) Coin" составит 5,00 долларов США к концу текущего 2021 года и 12,00 долларов США к концу следующего 2022 года, при этом "Coinpedia" предсказывает, что цена GRT может достичь 20,00 долларов США всего за 5 лет.

Сайт "Market Realist" в этом контексте делает еще более позитивные прогнозы для GRT. Однако, несмотря на всю эйфорию, прогнозы цен на криптовалюты всегда следует воспринимать с долей соли, поскольку, как известно, криптовалютные рынки часто бывают очень волатильными.

Монета The Graph (GRT) в настоящее время еще достаточно неизвестна, но ведь и биткоин когда-то был такой же.

В краткосрочной перспективе справедливо сказать, что монета The Graph (GRT) в настоящее время очень популярна в основном криптосообществе, а также торгуется на крупнейших криптобиржах, таких как Kraken, Binance и Coinbase, с объемом в 200 миллионов долларов США!

Даже если мы не можем и не хотим влиять на цены одним твитом, как известный магнат электромобилей, потенциал Graph Token (GRT) в ближайшие месяцы остается очень высоким!

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку