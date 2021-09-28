Технологія блокчейн і монета The Graph (GRT)

У поточному 2021 році на криптовалютних ринках відбулося безліч коливань, але в процесі користувачі також побачили потік позитивних подій, одним з яких стала поява The Graph (GRT), молодший брат так званих конкурентів Chainlink і в цьому контексті були різні думки про GRT Coin від так званих криптоекспертів.

Graph (GRT) - це протокол індексування для запитів до мереж, таким як Ethereum і IPFS. GRT вже підтримує безліч додатків як в DeFi, так і в більш широкій екосистемі Web3. Будь-яка людина може створювати та публікувати відкриті API, звані подграфа, щоб зробити дані доступними. Пояснити це зараз дуже просто: The Graph розкриває дані, які можна перетворювати, організовувати і спільно використовувати в різних додатках, щоб користувачі могли запитувати їх всього декількома клацаннями миші.

Питання в тому, що такого особливого в GRT?

Простіше кажучи, у компанії The Graph (GRT) є бачення децентралізованої громадської інфраструктури. Для забезпечення економічної безпеки мережі The Graph і цілісності запитуваних даних учасники використовують токени Graph Tokens (GRT). GRT блокується індексаторами, кураторами та делегаторами для надання послуг індексування і управління.

Індексатори отримують право редагувати запити і вибирати підграфи для індексування ставок своїх токенів GRT, на додаток до винагороди APY. Куратори допомагають, перевіряючи якість підграфів в мережі, що робить The Graph (GRT) особливим в усіх відношеннях.

Нещодавно про "Graph (GRT)" було сказано, що "прогнозування цін на криптовалюту є складним завданням", проте багато авторитетних криптосайтів зробили точні прогнози за допомогою GRT.

При оцінці "прогнозів цін на криптовалюту" слід звернути увагу на такий момент:

В даний час ціна "The Graph Coin" становить 0,9 долара США. Якщо подивитися авторитетні сайти індустрії, серед інших "Wallet Investor", який прогнозує ціну "GRT Coin" протягом одного року в 2,40 доларів США, а в 5-річному прогнозі навіть на 9,50 доларів США, то можна очікувати дуже оптимістичний розвиток цін в короткострокову і довгострокову перспективу для "The Graph (GRT)".

До речі, не обов'язково бути професійним трейдером, щоб вміти читати букви, тому що аналітики з "Coinpedia" вважають, що ціна монети "The Graph (GRT) Coin" складе 5,00 доларів США до кінця поточного 2021 року і 12,00 доларів США до кінця наступного 2022 року, при цьому "Coinpedia" пророкує, що ціна GRT може досягти 20,00 доларів США всього за 5 років.

Сайт "Market Realist" в цьому контексті робить ще більш позитивні прогнози для GRT. Однак, незважаючи на всю ейфорію, прогнози цін на криптовалюту завжди слід сприймати з часткою солі, оскільки, як відомо, криптовалютні ринки часто бувають дуже волатильними.

Монета The Graph (GRT) в даний час ще досить невідома, але ж і біткоїни колись був такий же.

У короткостроковій перспективі справедливо сказати, що монета The Graph (GRT) в даний час дуже популярна в основному криптоспівтоваристві, а також торгується на найбільших криптобіржах, таких як Kraken, Binance і Coinbase, з об'ємом в 200 мільйонів доларів США!

Навіть якщо ми не можемо і не хочемо впливати на ціни одним твітом, як відомий магнат електромобілів, потенціал Graph Token (GRT) в найближчі місяці залишається дуже високим!

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