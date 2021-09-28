У Швеції у багатоповерхівці без газу стався вибух, який зруйнував три поверхи

У Швеції у багатоповерхівці без газу стався вибух, який зруйнував три поверхи

Що стало причиною вибуху, з’ясовує поліція.

У Швеції в місті Гетеборг стався вибух у житловому будинку.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Рвонуло близько п’ятої ранку, після вибуху почалась пожежа, яка швидко охопила частину багатоповерхівки. Рятуючись від вогню, люди стрибали з вікон.

Госпіталізовано 23 людини, за даними медиків, троє – у тяжкому стані. Вибухом рознесло три поверхи. На місці працюють 15 пожежних підрозділів.

З сусідніх будинків тимчасово відселили дві сотні мешканців. За даними рятувальників, в будинку немає газопроводу. Що стало причиною вибуху, з’ясовує поліція.

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