Евровидение-2022

Уже в мае в городе Турин, Италия состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2022". Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico. Представителя Украины определят в Киеве во время нацотбора 12 февраля.

В международном первенстве примет участие 41 страна. Так, вернулась Армения, которая в прошлом году отказалась от участия из-за не очень благоприятной ситуации в стране и политического кризиса. Также Черногория сразится за победу в песенном конкурсе. Страна два года не ездила на "Евровидение" из-за финансовых трудностей. А вот Беларуси снова не будет. Европейский языковой союз (EBU) принял решение о приостановлении членства страны.