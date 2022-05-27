- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 3039
Євробачення 2022
Вже у травні у місті Турин, Італія відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022". Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico. Представника від України визначать у Києві під час нацвідбору 12 лютого.
У міжнародній першості візьме участь 41 країна. Так, повернулася Вірменія, яка минулого року відмовилася від участі через не дуже сприятливу ситуацію в країні та політичну кризу. Також Чорногорія позмагається за перемогу у пісенному конкурсі. Країна два роки не їздила на "Євробачення" через фінансові труднощі. А от Білорусі знову не буде. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила рішення про призупинення членства країни.
Публікації тегу
-
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1M
Краш всіх україночок: який вигляд має танцівник Kalush Orchestra без маски – фото
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 9415
Режисер номеру Kalush Orchestra прокоментував символізм у постановці гурту на "Євробаченні"
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 5414
Українці самі оберуть склад журі для "Євробачення-2023"
-
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 22k
Лідер Kalush Orchestra розповів, як мама відреагувала на їхню перемогу на "Євробаченні"
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 3957
Kalush Orchestra поїдуть у світове турне: на що збиратимуть гроші переможці "Євробачення"
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 5778
Міністр культури про заклик допомогти "Азовсталі" у фіналі "Євробачення": "Це гідний вчинок"
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 10k
Міністр культури про нулі від журі для Польщі та Литви на "Євробаченні-2022": "Це соромно"
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 2814
Міністр культури запевнив, що "Євробачення-2023" відбудеться однозначно в Україні
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 14k
"Мені самому незручно": Kalush Orchestra про оцінки від українського журі для Польщі на "Євробаченні"