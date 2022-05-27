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ТСН у соціальних мережах

Євробачення 2022

Вже у травні у місті Турин, Італія відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022". Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico. Представника від України визначать у Києві під час нацвідбору 12 лютого.

У міжнародній першості візьме участь 41 країна. Так, повернулася Вірменія, яка минулого року відмовилася від участі через не дуже сприятливу ситуацію в країні та політичну кризу. Також Чорногорія позмагається за перемогу у пісенному конкурсі. Країна два роки не їздила на "Євробачення" через фінансові труднощі. А от Білорусі знову не буде. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила рішення про призупинення членства країни.

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