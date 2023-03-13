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Оскар 2023
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Продюсер "Будинку зі скалок" о победе ленты "Навальный" на "Оскаре": "Российская пропаганда очень хорошо действует"
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"Оскар-2023": в Сети активно обсуждают "неприятное" интервью Хью Гранта для Эшли Грэм
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Джейми Ли Кертис возмутилась цветом дорожки на "Оскаре-2023", которая "слилась" с ее платьем
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"Оскар-2023": полный список лауреатов премии
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Первый приезд киношников из Украины и чувственное выступление беременной Рианны: как прошла церемония "Оскар-2023"
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"Оскар-2023": текстовая хроника церемонии
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"Оскар-2023": лучшим фильмом признали "Все везде и одновременно"
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"Оскар-2023": лучшей актрисой стала Мишель Йео
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"Оскар-2023": лучшим актером стал Брендан Фрейзер