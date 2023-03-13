"Оскар-2023": полный список лауреатов премии

Рекордсменом 95-й церемонии награждения стал фильм "Все всегда и одновременно".
Только в Лос-Анджелесе подошло к завершению самое ожидаемое событие в мире киноиндустрии — церемония награждения премии "Оскар-2023".
В этом году Киноакадемия не стала нарушать давние традиции и в прямом эфире объявила всех победителей в 23 номинациях.
Так, заветную статуэтку за "Лучшую мужскую роль" получил Брендан Фрейзер за роль в фильме "Кит", а за "Лучшую женскую роль" — Мишель Йео.
Лучшим фильмом года, по мнению жюри, стала лента "Все всегда и одновременно".
Полный список обладателей премии "Оскар-2023":
Лучший фильм: "Все всегда и одновременно"
Лучшая женская роль: Мишель Ео ("Все всегда и одновременно")
Лучшая мужская роль: Брендан Фрейзер ("Кит")
Лучшая женская роль второго плана: Джейми Ли Кертис ("Все всегда и одновременно")
Лучшая мужская роль второго плана: Джонатан Ке Кван ("Все всегда и одновременно")
Лучшая работа художника-постановщика: "На Западном фронте без перемен"
Лучший звук: "Топ Ган: Меверик"
Лучшая оригинальная песня: Naatu Naatu — "RRR: Рядом ревет революция"
Лучшая музыка к фильму: "На Западном фронте без перемен"
Лучший документальный короткометражный фильм: "Заклинатели слонов"
Лучший документальный полнометражный фильм: "Навальный"
Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Путь воды"
Лучшая операторская работа: "На Западном фронте без перемен"
Лучший иностранный фильм: "На Западном фронте без перемен"
Лучший режиссер: Дэн Кван, Дэниел Шейнерт ("Все всегда и одновременно")
Лучший оригинальный сценарий: "Все всегда и одновременно"
Лучший монтаж фильма: "Все всегда и одновременно"
Лучший анимационный короткометражный фильм: "Мальчик, крот, лиса и лошадь"
Лучший игровой короткометражный фильм "Ирландское прощание"
Лучший анимационный фильм: "Пиноккио Гильермо дель Торо"
Лучший адаптированный сценарий: "Говорят женщины"
Лучший костюм: "Черная пантера: Ваканда навсегда"
Лучший грим и прически:"Кит"
Отметим, что сайт ТСН.ua следил за ходом событий на церемонии премии "Оскар-2023" и вел текстовую трансляцию.
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