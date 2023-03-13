"Оскар-2023": полный список лауреатов премии

Рекордсменом 95-й церемонии награждения стал фильм "Все всегда и одновременно".

Только в Лос-Анджелесе подошло к завершению самое ожидаемое событие в мире киноиндустрии — церемония награждения премии "Оскар-2023".

В этом году Киноакадемия не стала нарушать давние традиции и в прямом эфире объявила всех победителей в 23 номинациях.

Так, заветную статуэтку за "Лучшую мужскую роль" получил Брендан Фрейзер за роль в фильме "Кит", а за "Лучшую женскую роль" — Мишель Йео.

Лучшим фильмом года, по мнению жюри, стала лента "Все всегда и одновременно".

Полный список обладателей премии "Оскар-2023":

Лучший фильм: "Все всегда и одновременно"

Лучшая женская роль: Мишель Ео ("Все всегда и одновременно")

Лучшая мужская роль: Брендан Фрейзер ("Кит")

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Лучшая женская роль второго плана: Джейми Ли Кертис ("Все всегда и одновременно")

Лучшая мужская роль второго плана: Джонатан Ке Кван ("Все всегда и одновременно")

Лучшая работа художника-постановщика: "На Западном фронте без перемен"

Лучший звук: "Топ Ган: Меверик"

Лучшая оригинальная песня: Naatu Naatu — "RRR: Рядом ревет революция"

Лучшая музыка к фильму: "На Западном фронте без перемен"

Лучший документальный короткометражный фильм: "Заклинатели слонов"

Лучший документальный полнометражный фильм: "Навальный"

Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Путь воды"

Лучшая операторская работа: "На Западном фронте без перемен"

Лучший иностранный фильм: "На Западном фронте без перемен"

Лучший режиссер: Дэн Кван, Дэниел Шейнерт ("Все всегда и одновременно")

Лучший оригинальный сценарий: "Все всегда и одновременно"

Лучший монтаж фильма: "Все всегда и одновременно"

Лучший анимационный короткометражный фильм: "Мальчик, крот, лиса и лошадь"

Лучший игровой короткометражный фильм "Ирландское прощание"

Лучший анимационный фильм: "Пиноккио Гильермо дель Торо"

Лучший адаптированный сценарий: "Говорят женщины"

Лучший костюм: "Черная пантера: Ваканда навсегда"

Лучший грим и прически:"Кит"

Отметим, что сайт ТСН.ua следил за ходом событий на церемонии премии "Оскар-2023" и вел текстовую трансляцию.

Читайте также: