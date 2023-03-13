"Оскар-2023": повний список лауреатів цьогорічної премії

Рекордсменом 95-ої церемонії нагородження став фільм "Все завжди і водночас".

Щойно у Лос-Анджелесі підійшла до завершення найочікуваніша подія у світі кіноіндустрії - церемонія нагородження премії "Оскар-2023".

Цьогоріч Кіноакадемія не стала порушувати давніх традицій та у прямому ефірі оголосила усіх переможців у 23 номінаціях.

Так, заповітну статуетку за "Найкращу чоловічу роль" отримав Брендан Фрейзер за роль у фільмі "Кит", а за "Найкращу жіночу роль" - Мішель Єо.

Найкращим фільмом року, на думку журі, стала стрічка "Все завжди і водночас".

Повний список володарів премії "Оскар-2023":

Найкращий фільм: "Все завжди і водночас"

Найкраща жіноча роль: Мішель Єо ("Все завжди і водночас")

Найкраща чоловіча роль: Брендан Фрейзер ("Кит")

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Найкраща жіноча роль другого плану: Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")

Найкраща чоловіча роль другого плану: Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас")

Найкраща робота художника-постановника: "На Західному фронті без змін"

Найкращий звук: "Топ Ґан: Меверік"

Найкраща оригінальна пісня: Naatu Naatu - "RRR: Поруч реве революція"

Найкраща музика до фільму: "На Західному фронті без змін"

Найкращий документальний короткометражний фільм: "Заклиначі слонів"

Найкращий документальний повнометражний фільм: "Навальний"

Найкращі візуальні ефекти: "Аватар: Шлях води"

Найкраща операторська робота: "На Західному фронті без змін"

Найкращий іноземний фільм: "На Західному фронті без змін"

Найкращий режисер: Ден Кван, Деніел Шейнерт ("Все завжди і водночас")

Найкращий оригінальний сценарій: "Все завжди і водночас"

Найкращий монтаж фільму: "Все завжджи і водночас"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь"

Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Ірландське прощання"

Найкращий анімаційний фільм: "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"

Найкращий адаптований сценарій: "Говорять жінки"

Найкращий костюм: "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

Найкращий грим та зачіски: "Кит"

Зазначимо, що сайт ТСН.ua слідкував за перебігом подій на церемонії премії "Оскар-2023" та вів текстову трансляцію.

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