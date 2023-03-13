"Оскар-2023": відома продюсерка поділилася, як американці підтримують Україну

Просто з хідника премії "Оскар-2023" до українських глядачів звернулася відома кінопродюсерка, членкиня Європейської кіноакадемії Олександра Костіна.

На власну очі у Лос-Анджелесі українка змогла побачити, як у США підтримують нашу країну під час повномасштабної війни. Олександра запевнила, що американці бажають перемоги українському документальному фільму "Будинок зі скалок". До того ж, за словами Олександри, на глядачів сьогодні чекають сюрпризи.

"Як ви бачите, доріжка цього року не червона, а кольору шампань. І це не єдиний сюрприз, який підготували організтори. Сьогодні у Лос-Анджелесі вперше за три дні з'явилося сонце, тож настрій переможний. У місті також можна побачити українські прапори. Коли усі дізнаються, звідки ти, бажають перемоги. Навіть охорона, коли я проходила повз неї на хідник, побачила тризуб на паспорті та побажала нам перемоги. І хоча у організаційній комунікації ми не бачимо проявів, але світ з нами", - сказала Олександра.

Олександра Костіна / Фото: скріншот з відео

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