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В Енергодар привезли три десятки "двохсотих" окупантів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Енергодар привезли три десятки "двохсотих" окупантів

Фото: УНІАН

В Енергодар привезли російських військових.

Але є нюанс.

Про це пише Мелітопольський міський голова Іван Федоров у повідомленні у Telegram-каналі. 

"Як повідомляє Генштаб, 11 березня три десятки "двохсотих" окупантів доставлено в морг Енергодару. Днями близько сотні поранених завезли в лікарню Бердянська. Пакет потрібний?", - зауважив він. 

Нагадаємо, що раніше до України повернули заступника мера Енергодара, якого викрали окупанти. Він пробув у полоні 333 дні.

Додамо, що в Енергодарі окупанти все більше викрадають працівників ЗАЕС

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Дата публікації
Перегляди
122
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