В Енергодар привезли три десятки "двохсотих" окупантів

Але є нюанс.

Про це пише Мелітопольський міський голова Іван Федоров у повідомленні у Telegram-каналі.

"Як повідомляє Генштаб, 11 березня три десятки "двохсотих" окупантів доставлено в морг Енергодару. Днями близько сотні поранених завезли в лікарню Бердянська. Пакет потрібний?", - зауважив він.

Нагадаємо, що раніше до України повернули заступника мера Енергодара, якого викрали окупанти. Він пробув у полоні 333 дні.

Додамо, що в Енергодарі окупанти все більше викрадають працівників ЗАЕС.

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