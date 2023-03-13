В Энергодар привезли три десятка "двухсотых" окупантов

Но есть нюанс.

Об этом пишет Мелитопольский мэр Иван Федоров в сообщении в Telegram-канале.

"Как сообщает Генштаб, 11 марта три десятка "двухсотых" оккупантов доставлены в морг Энергодара. На днях около сотни раненых завезли в больницу Бердянска. Пакет нужен?", — отметил он.

Напомним, что ранее в Украину вернули заместителя мэра Энергодара, похищенного оккупантами. Он пробыл в плену 333 дня.

Добавим, что в Энергодаре оккупанты все больше похищают работников ЗАЭС.

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