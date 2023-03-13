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Оскар 2023
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Продюсер "Будинку зі скалок" про перемогу стрічки "Навальний" на "Оскарі": "Російська пропаганда дуже добре діє"
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"Оскар-2023": у Мережі активно обговорюють "неприємне" інтерв'ю Г'ю Гранта для Ешлі Грем
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Джеймі Лі Кертіс обурилася кольором хідника на "Оскарі-2023", який "злився" з її сукнею
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"Оскар-2023": повний список лауреатів цьогорічної премії
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Перший приїзд кіношників з України та чуттєвий виступ вагітної Ріанни: як минула церемонія "Оскар-2023"
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"Оскар-2023": текстова хроніка церемонії
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"Оскар-2023": найкращим фільмом визнали "Все завжди і водночас"
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"Оскар-2023": найкращою акторкою стала Мішель Єо
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"Оскар-2023": найкращим актором став Брендан Фрейзер