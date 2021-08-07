Астролог назвал самые ленивые знаки Зодиака

Нет человека, который не любил бы побездельничать – поваляться на диване, ни о чем не думая, в крайнем случае – посмотреть телевизор.

Но, как правило, все мы предаемся лени время от времени, поскольку ей мешает масса других занятий, которые нужно выполнять каждый день. Но есть среди нас люди, для которых пассивное времяпрепровождение – жизненный принцип. Астролог Людмила Булгакова назвала самые ленивые знаки Зодиака.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцов с полным правом можно назвать вдохновенными лентяями – от процесса ничегонеделания они получают истинное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Правда, для этого им необходимы определенные условия, среди которых прежде всего необходимо назвать комфорт – продавленный диван, видавшее виды постельное белье и дешевый кофе им точно не подойдут, ни о каких приятных ощущениях, которые так важны для представителей знака, тут и речи быть не может.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – в силу особенностей, которые написаны у них на роду – часто впадают в крайности. Так, начиная работать, они долго не могут выйти из состояния трудовой повинности, то же самое относится и к режиму отдыха. Расслабившись и войдя в состояние релаксации, они склоняют чашу весов – как символа их знака – в другую от работы сторону, а потом не в состоянии войти в рабочий ритм. Так что можно сказать, что представители знака являются ленивыми поневоле, но смысл утверждения от этого не изменится.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы обожают витать в облаках, а это занятие сложно сочетается с трудом, оно предполагает лень – невозможно одновременно мечтать и работать, особенно если речь идет об умственных занятиях. Конечно, представителям знака приходится возвращаться в реальность и заниматься своими профессиональными и хозяйственными обязанностями, но при этом они думают только о том, как побыстрее позволить себе отдохнуть и предаться своему любимому занятию – лени и мечтам.

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