Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 12 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 12 июня?

Луна рассказывает

Нынешний день нужно посвятить возвышенному — мыслям, планам, намерениям, а от приземленных дел, мыслей и чувств лучше отказаться. Любая проблема решится с легкостью, если думать о ней без напряжения, которое «отпугивает» правильные выводы.

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Луна рекомендует

День желательно провести в приятных занятиях — читая хорошую литературу, слушая классическую музыку и просматривая шедевры мирового кино, в таком случае о нем останутся приятные воспоминания. За советом, который понадобится в этот день, необходимо обратиться к старшим родственникам: поможет как их богатый жизненный опыт, так и любовь к вам. Снять напряжение, которое мы будем ощущать с самого утра, позволит «общение» с природой: если не удастся выехать за город, желательно хотя бы прогуляться в ближайшем парке в обеденный перерыв.

Луна предостерегает

Выясняя отношения с любимым человеком, необходимо сохранять спокойствие, иначе даже из-за незначительного повода может вспыхнуть серьезная ссора с непоправимыми последствиями.

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