Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которые сегодня могут быть крайне недовольны собой

Три знака Зодиака, которые сегодня могут быть крайне недовольны собой

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День противостояния добра и зла, которое выражается в том числе и в нашей неуверенности в себе и недовольстве своими – как профессиональными, та5к и личными – достижениями. Поскольку такое отношение к себе – не более чем влияние энергий Луны, продлиться оно недолго – до завтрашнего дня, но сегодня настроение могут испортить всерьез. 

Сегодня, 1 февраля, недовольны собой и своими достижениями могут быть представители всех знаков Зодиака, но у трех из них из-за этого всерьез испортится настроение. 

Лев

Львы – на их взгляд – всегда правы по определению: не может такое совершенство во плоти, как представители этого знака, допустить хоть какой-то промах. Однако сегодня эти цари зодиакального круга могут – в течение целого дня, что для них очень много – быть недовольны собой. 

Скорпион

Скорпиона не свойственная мания величия, при которой люди всегда довольны собой, но в глубине души они обладают уверенностью в себе, которую мало кто может поколебать. Тем не менее, иногда – вот как сегодня – они могут усомниться в том, что сделали или делают. 

Стрелец

Стрельцы очень редко бывают недовольны собой: они уверены, что всегда поступают правильно – как в любой конкретной ситуации, так и вообще. Тем неприятнее для них окажется ощущение собственной неправоты или совершенной только что досадной ошибки. 

Читайте также: 

Первые на всю Украину! Во Львове появились уникальные двойняшки

Первые на всю Украину! Во Львове появились уникальные двойняшки

Похожие темы:

Следующая публикация