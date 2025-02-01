Три знака Зодиака, которые сегодня могут быть крайне недовольны собой

День противостояния добра и зла, которое выражается в том числе и в нашей неуверенности в себе и недовольстве своими – как профессиональными, та5к и личными – достижениями. Поскольку такое отношение к себе – не более чем влияние энергий Луны, продлиться оно недолго – до завтрашнего дня, но сегодня настроение могут испортить всерьез.
Сегодня, 1 февраля, недовольны собой и своими достижениями могут быть представители всех знаков Зодиака, но у трех из них из-за этого всерьез испортится настроение.
Лев
Львы – на их взгляд – всегда правы по определению: не может такое совершенство во плоти, как представители этого знака, допустить хоть какой-то промах. Однако сегодня эти цари зодиакального круга могут – в течение целого дня, что для них очень много – быть недовольны собой.
Скорпион
Скорпиона не свойственная мания величия, при которой люди всегда довольны собой, но в глубине души они обладают уверенностью в себе, которую мало кто может поколебать. Тем не менее, иногда – вот как сегодня – они могут усомниться в том, что сделали или делают.
Стрелец
Стрельцы очень редко бывают недовольны собой: они уверены, что всегда поступают правильно – как в любой конкретной ситуации, так и вообще. Тем неприятнее для них окажется ощущение собственной неправоты или совершенной только что досадной ошибки.
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