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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
357
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня можно улучшать жилищные условия

Нынешний лунный день неразрывно связан с любовью и браком — считается, что, будучи заключенным в это время, он станет долгим и счастливым.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Успешными оказываются и любые начинания, имеющие отношение к семье, особенно если речь дет об улучшении жизненных — и жилищных — условий.

Сегодня, 23 июня, успех в любых связанных с семьей начинаниях ждет представителей всех знаков Зодиака, но трем из них можно — и нужно — улучшать свои жилищные условия.

Рак

Ракам, как самому довитому знаку Зодиака, уже давно не нравится старый ремонт, который уже давно нуждается в обновлении, а то и полной переделке. Разумеется, за один — сегодняшний — день они это сделать не успеют, но приступить к работе не только можно, но и нужно.

Скорпион

Скорпионам, которые давно собирались переехать из центра города в пригород, звезды не советуют приобретать чужое жилье — вряд ли оно удовлетворит всем их потребностям. Лучше построить собственный дом, чем представителям знака и желательно заняться сегодня.

Стрелец

Стрельцам, давно мечтающим перебраться на жизнь в новую квартиру, а то и новый город и даже страну, пора переходить от намерений к конкретным действиям. Проявив всю — присущую представителям знака — решительность, они наверняка найдут идеальный вариант, который устроит их на сто процентов.

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Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
357
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