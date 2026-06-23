Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна поліпшити житлові умови

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Успішними виявляються й будь-які починання, пов’язані з родиною, особливо якщо йдеться про поліпшення життєвих — і житлових — умов.

Сьогодні, 23 червня, на представників усіх знаків зодіаку чекає успіх у будь-яких справах, пов’язаних із сім’єю, але трьом із них можна — і потрібно — покращувати свої житлові умови.

Рак

Ракам як найвибагливішому знаку зодіаку вже давно не подобається старий ремонт, який вже тривалий час потребує оновлення, а то й повного перероблення. Звісно, за один — сьогоднішній — день вони цього не встигнуть, але стати до роботи не тільки можна, а й потрібно.

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Скорпіон

Скорпіонам, які вже давно збиралися переїхати з центру міста до передмістя, зірки не радять купувати чуже житло — навряд чи воно задовольнить усі їхні потреби. Краще представникам цього знака побудувати власний будинок, і бажано зайнятися цим уже сьогодні.

Стрілець

Стрільцям, які вже давно мріють переїхати до нової квартири, а то й нового міста чи навіть країни, час переходити від намірів до конкретних дій. Виявивши всю рішучість, притаманну представникам цього знака, вони напевно знайдуть ідеальний варіант, який влаштує їх на всі сто відсотків.

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