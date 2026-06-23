- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 250
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють жартувати
Почуття гумору є одним із найважливіших у житті — воно дозволяє нам відносно легко переносити навіть найсерйозніші випробування.
Ось тільки далеко не всім це властиво, і якщо одні не розуміють чужих жартів, то інші не здатні розсмішити ані себе, ані інших.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють жартувати.
Телець
Тельці — люди солідні й ґрунтовні, тому жарти вони часто вважають марною — і абсолютно безглуздою — тратою часу, особливо якщо вони стосуються якихось принципових питань — роботи, грошей, сім’ї. Тут вони, як то кажуть, і самі жартувати не стануть, і іншим не дозволять.
Козоріг
Козороги за своїм характером надто серйозні, щоб жартувати. Водночас вони чудово розуміють і цінують чужий гумор, але самі не стануть витрачати дорогоцінний час на вигадування реплік — на їхню думку, його можна витратити з набагато більшою користю — наприклад, на роботу.
Водолій
Водолії вирізняються неабиякими творчими здібностями, що дозволяють їм створювати справжні витвори мистецтва в усіх його сферах — за винятком гумору. На їхню думку, жартувати на тему своєї діяльності — це свідомо применшувати її цінність, а на це вони добровільно піти не можуть.
Читайте також:
Найнебезпечніші дні в червні 2026 року: що на нас чекає в цей час
Хірон у Тельці від 20 червня 2026 року до 5 травня 2034 року: що нас чекає в цей час
Останні тижні Юпітера в Раку: що зміниться від 30 червня і кому пощастить найбільше