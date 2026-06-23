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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють жартувати

Почуття гумору є одним із найважливіших у житті — воно дозволяє нам відносно легко переносити навіть найсерйозніші випробування.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Ось тільки далеко не всім це властиво, і якщо одні не розуміють чужих жартів, то інші не здатні розсмішити ані себе, ані інших.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють жартувати.

Телець

Тельці — люди солідні й ґрунтовні, тому жарти вони часто вважають марною — і абсолютно безглуздою — тратою часу, особливо якщо вони стосуються якихось принципових питань — роботи, грошей, сім’ї. Тут вони, як то кажуть, і самі жартувати не стануть, і іншим не дозволять.

Козоріг

Козороги за своїм характером надто серйозні, щоб жартувати. Водночас вони чудово розуміють і цінують чужий гумор, але самі не стануть витрачати дорогоцінний час на вигадування реплік — на їхню думку, його можна витратити з набагато більшою користю — наприклад, на роботу.

Водолій

Водолії вирізняються неабиякими творчими здібностями, що дозволяють їм створювати справжні витвори мистецтва в усіх його сферах — за винятком гумору. На їхню думку, жартувати на тему своєї діяльності — це свідомо применшувати її цінність, а на це вони добровільно піти не можуть.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
250
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