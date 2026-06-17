Не дайте им заглушить ваш сад: как распознать и уничтожить 10 распространенных садовых сорняков

Перстач ползучий / © Credits

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Борьба между садоводами и сорняками продолжается уже давно, но, спеша удалить эти нежелательные растения, можно допустить ошибки. Молодые листья ужасного зеленого алканета могут очень напоминать, например, ваши ценные наперстянки.

Выявление настоящих сорняков в начале сезона — залог беззаботного вегетационного периода, что позволяет вам удалить те растения, которые вы не хотите видеть в своём саду, прежде чем они укоренятся и захватят ваши бордюры, но при этом сохраняя те растения, за которыми вы хотите ухаживать.

Gardens Illustrated подготовил удобное руководство по самым распространенным садовым сорнякам, чтобы вы могли сосредоточиться на нужных, когда отправляетесь с совком в руке.

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Зелёный алканет

Зелёный алканет (Pentaglottis sempervirens) — это многолетнее растение, которое хорошо растёт в полутени, но может произрастать в самых разных условиях. Изначально его вывели как садовое растение; у него маленькие голубые цветы, а также листья, похожие на наперстянку, из-за этих красивых цветов его легко с ней спутать. Зелёный алканет считается особенно надоедливым сорняком, поскольку он может быстро распространяться самосевом и образовывать пятна в саду, которые могут заглушить более мелкие растения. Из-за глубокого стержневого корня его трудно удалить, когда он прорастает на садовых бордюрах.

Распознать зеленый алканет в начале сезона может быть сложно, поскольку его листья легко спутать с наперстянкой, живокостом, пульмонарией или другими растениями семейства бурачниковых. Чтобы убедиться, что это зеленый алканет, обратите внимание на розетки овальных листьев, которые иногда имеют белые пятнышки. Если вы все еще не уверены, можете подождать, пока растение подрастет и на волосатых стеблях появятся сиренево-розовые бутоны или красивые голубые цветы.

Контроль

Эффективный способ остановить распространение зеленого алканета — это обрезка отцветших соцветий до того, как растения завяжут семена, а также удаление молодых растений, как только они появятся, обязательно выкапывая корень. Цветки зеленого алканета съедобны и могут использоваться в качестве декоративного украшения в салатах, поэтому, удаляя цветки для контроля распространения, вы можете сохранить их для использования на кухне.

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Однако, если у вас дикий сад и вы придерживаетесь более свободного подхода к садоводству, стоит знать, что зелёный алканет может быть полезен для широкого круга садовых диких животных. Цветки богаты нектаром для опылителей, а листья служат пищей для личинок красной тигровой моли. Густые заросли широких листьев создают отличный почвенный покров и укрытия для других беспозвоночных.

Берёзка полевая

Существует два основных вида вьюнка — полевой вьюнок и обыкновенная плетуха (Calystegia sepium). Вьюнок живоплотный является наиболее проблемным в садах, поскольку его стебли могут достигать 3 м в длину, ползая по земле или, как правило, вьются по стеблям высоких растений. Бледные корни, которые легко ломаются, могут уходить на глубину до 4 м, поэтому удалить их все может быть очень сложно, и они быстро отрастут даже из самого маленького отрезка.

Полевой вьюнок представляет меньшую проблему, чем живая изгородь, и обычно поражает только загородные сады, граничащие с сельскохозяйственными угодьями. Его стебли, тянущиеся или извивающиеся, часто не превышают 1 м.

Воронкообразные цветы привлекают широкий спектр опылителей, а листья служат пищей для жуков и нескольких видов молей.

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Некоторые садоводы-натуралисты пытались оправдать его репутацию вредителя, научив его расти на обелисках и опорах, как обычную садовую вьюнку, но даже в этом случае он не ведет себя так, как надеялись, а вместо этого обвивается вокруг живой изгороди позади.

Контроль

Чтобы удалить вьюнок, нужно выкопать корни как можно глубже с помощью лопаты и аккуратно проследить за корнем как можно глубже, чтобы удалить как можно больше; затем накройте место отрастания толстым слоем мульчи, картоном или мембраной от сорняков, если это возможно.

Заметить берёзку на ранней стадии может быть сложно, но обратите внимание на тонкие стебли с сердцевидными листьями, которые появляются свежими и зелеными весной и осенью, и выкапывайте их вместе со всем корнем, как только вы их увидите.

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Ползучий пырей

Эта быстрорастущая трава, пырей ползучий, очень похожа на траву, растущую на вашем газоне (и вполне может там расти), но она более энергична, образует плотный коврик из корневищ и имеет листья, которые могут достигать около 40 см в высоту.

Ползучий пырей начинает расти очень рано весной, и вы можете заметить его пучки на клумбах (особенно на тех, что окаймлены газонами), на голой почве и в трещинах мощения. Он распространяется через корневища и семена.

Хотя его считают бичом садоводов и заброшенных земель, он является важным источником пищи для гусениц бабочек и моли, в том числе бабочек рода «Пятнистая древесина» и «Лосось». Если пырей растёт на многовидовом газоне или лугу, его можно считать привлекательным растением, которое стоит сохранить в саду.

Контроль

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Пырей можно отличить от газонной травы, у которой волокнистые корни, по его белым подземным корневищам, которые легко ползут и распространяются. Выкопайте пырей, чтобы удалить его из мест, где он нежелателен, убедившись, что вы выкопали как можно больше корней. Регулярное скашивание легко подавит его рост на газонах. Вы также можете задушить его слоем картона, сверху накрыв 20 см мульчи.

Лютик ползучий

Красивые, ярко-желтые цветы лютика ползучего (Ranunculus repens) прекрасно подходят для опылителей и великолепно смотрятся на лугах с полевыми цветами или на участке с высокой травой. Однако он имеет тенденцию распространяться корнями и может быть нежелательным в некоторых частях сада, таких как бордюры и клумбы.

Чтобы вовремя распознать лютик ползучий, обратите внимание на листья, разделенные на три глубоких лопасти с зубчатыми краями. Листья иногда имеют бледные пятна, а мелкие бледные волоски покрывают как листья, так и стебли.

Контроль

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Частое скашивание газона позволяет держать его под контролем. Хорошо проветривайте газон граблями и перед скашиванием удаляйте побеги, а также срезайте отцветшие цветы, прежде чем они рассеют семена. В бордюре вырывайте растения, стараясь удалить как можно больше корневой системы. Вы также можете попробовать полностью срезать их и задушить картоном и 20-сантиметровым слоем мульчи.

Вероника ползучая

На самом деле в садах можно увидеть четыре вида вероники. Все они низкорослые и имеют красивые голубые цветы. Они могут служить источником нектара для пчел и являются кормовым растением для вересковой бабочки.

Вероника хорошо растет на ухоженных газонах и в бордюрах, хотя редко представляет угрозу для других растений. Стебли легко укореняются по всей длине и могут образовывать густые заросли. Все четыре вида вероники можно заметить на ранних стадиях в садах, когда цветы начинают появляться с марта по апрель. Это самый простой способ опознать веронику.

Контроль

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В бордюрах появляющиеся небольшие растения можно легко удалить вручную. Удалить их на газоне может быть сложнее, поскольку скашивание приведет к разрастанию стеблей, которые могут снова укорениться. Однако вероника плохо конкурирует со здоровыми и энергичными травами, поэтому корректировка ухода за газоном в начале сезона с целью содействия здоровому росту может взять веронику под контроль.

Иван-чай (знит узколистный)

Высокие розовые колоски травы (Chamaenerion angustifolium) имеют богатые нектаром цветы и листья, которые служат источником пищи для гигантского бражника, а также других беспозвоночных; они могут очень эффектно смотреться в натуралистическом бордюре.

Их легко вырвать на ранней стадии, если они становятся проблемой; либо удалить отцветшие цветы, прежде чем они дадут семена. Однако, если их оставить без присмотра, они могут образовывать обширные участки в сельских садах и легко захватывать большие части бордюров, распространяясь подземными побегами и корневищами, а также обильно самосеяться.

Определить, какая именно разновидность знита растет в вашем саду, может быть сложно; существует много видов, и часто происходит гибридизация.

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Обыкновенная яглица

Яглица обыкновенная (Aegopodium podagraria) — это инвазивный сорняк, который быстро образует плотный ковер из корней и ковер из листьев. Она представляет особую проблему в бордюрах, поскольку её корни могут проникать между корневыми комками других растений, что затрудняет её удаление, и вскоре она вытеснит более мелкие или менее энергичные растения. Она также может затруднить посадку новых растений.

Множество жуков, листовых минеров, бабочек и молей питаются ею, в том числе и редкие виды бабочек. В диких уголках сада вы можете позволить ей расти, чтобы привлечь животных и обеспечить укрытие, то есть в качестве почвопокровного растения.

Яглица также съедобна, поэтому вы можете рассмотреть возможность её использования в кулинарии — молодые листья можно употреблять в салатах, а старые — как листовой овощ, похожий на шпинат.

Однако в тех районах, где она может заглушить ваши садовые растения, лучше удалить её, пока она не разрослась слишком сильно. Чтобы вовремя распознать яглицу, обратите внимание на полые черешки листьев со свежими зелеными листочками весной. Под землей формируется неглубокая корневищная корневая система с бледно-кремовыми корнями, образующая плотный ковер.

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Контроль

Попробуйте отрывать или срезать стебли — если делать это неоднократно, это ослабит растения. Вы можете попробовать выкопать корни, но будьте осторожны, чтобы не повредить другие растения, и постарайтесь выкопать как можно больше корней, чтобы они не смогли снова вырасти.

Если этот сорняк действительно укоренился, вы можете попробовать выкопать все растения и пересадить их. Это хорошая работа на зиму, когда многие многолетние растения находятся в состоянии покоя. Вы также можете попробовать заглушить растения, накрыв их компостируемым материалом, таким как картон, или пленкой для защиты от сорняков.

Яглица обыкновенная — это ещё один сорняк, способный восстанавливаться даже из небольших кусочков корней, что затрудняет его искоренение. Убедитесь, что вы не компостируете вырванные сорняки и корни в вашем домашнем компостном контейнере, так как в противном случае вы можете невольно распространить их обратно по саду.

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Лапчатка ползучая

Лапчатка ползучая — это низкорослое многолетнее растение с ползучими стеблями, которое с июня по сентябрь цветет ярко-жёлтыми пятилепестковыми цветками. Цветки служат источником нектара для пчел, а листья являются хорошим источником пищи для гусениц.

Её считают сорняком, но она также является хорошим почвопокровным растением, которое служит полезным дополнением к зелёным крышам и газонам с полевыми цветами. Побеги также могут помочь стабилизировать почву и уменьшить эрозию, что делает их особенно полезными в садах на склонах.

Лапчатка имеет тёмный, тонкий стержневой корень, который может проникать в почву на глубину до 30 см, а новые растения могут расти из участков стержневого корня или отдельных побегов, что затрудняет борьбу с ним. Она также может распространяться семенами.

Чтобы вовремя распознать лапчатку, обратите внимание на стебли с листьями, состоящими из пяти листочков с зубчатыми краями.

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Контроль

Используйте вилы с загнутыми зубцами, чтобы поднимать комки земли, втыкайте их достаточно глубоко, чтобы извлечь весь стержневой корень. Ручные инструменты, предназначенные для глубоко укоренившихся сорняков, полезны для борьбы со стержневыми корнями и минимизации нарушения почвы. Удаляйте небольшие, недавно укоренившиеся участки вдоль побегов с помощью ручных вилок. Вы также можете задушить растения слоем картона и мульчи.

Желтозелье обыкновенное

Желтозелье обыкновенное (Senecio vulgaris) — это однолетний сорняк, который широко распространяется с помощью пушистых семенных головок. У него длинные, лопатовидные и неровные листья, расположенные низко на стебле, но выше по стеблю без черешков. Стебли ветвятся, образуя скопления маленьких желтых цветочных головок, похожих на зеленые и желтые трубочки.

Цветы являются источником нектара для опылителей, а листья — источником пищи для некоторых гусениц и моли. Некоторые виды птиц и кроликов также питаются этими листьями.

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Своевременное удаление желтой травы в вашем саду — залог сдерживания её распространения, поскольку, как только она даст семена, она начнёт появляться повсюду.

Контроль

Регулярное рыхление почвы в местах, где прорастают всходы, предотвратит цветение и образование семян у растений. Постоянная борьба с желтым сорняком будет иметь решающее значение, если вы хотите избавиться от него в некоторых частях вашего сада.

Полевой хвощ

Этот многолетний сорняк, реликт эпохи динозавров, чрезвычайно устойчив. Его корневища могут проникать в почву на глубину более 2 м, что позволяет ему пробиваться на поверхность даже после упорной перекопки. Полевой хвощ (Equisetum arvense) быстро образует плотные ковры, вытесняя другие растения и даже пробиваясь сквозь асфальт и брусчатку. Он энергично распространяется как через корневища, так и через споры.

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Хвощ легко заметить в начале сезона благодаря его необычному росту. Побеги появляются в начале-середине весны; эти ранние побеги имеют интересный вид, светло-коричневые, высотой около 30 см, и их легко спутать с поганками.

Это может стать кошмаром для любого садовода, но стоит отметить, что хвощ служит укрытием и источником пищи для беспозвоночных.

Контроль

Вырывайте или срезайте новые побеги, как только они появятся — со временем это ослабит растения. Вы также можете попробовать расщепить корневища, убедившись, что не осталось никаких следов; не выбрасывайте их на компостную кучу, а вместо этого выбросьте в городской контейнер для зелёного мусора.

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Вы также можете попробовать заглушить растения компостируемым материалом, таким как картон, а затем накрыть сверху толстым слоем мульчи (например, садового компоста). На газонах частое скашивание со временем может ослабить хвощ, хотя редко избавляет от него окончательно.

Что такое сорняк

Что такое сорняк? Субъективно — большинство этих растений — это быстрорастущие, выживающие растения или полевые цветы, которые идеально подходят для условий вашего сада.

Если вы считаете, что растение красиво выглядит или служит убежищем и источником пищи для диких животных, нет причин его удалять. Подумайте о том, чтобы оставить некоторые участки вашего сада в естественном состоянии, если вы все же решите удалить большую часть сорняков со своих бордюров.

И последнее напоминание: по возможности старайтесь не допускать попадания растительного материала, полученного в результате прополки, в компостную кучу, а выбрасывайте его в городские контейнеры для зелёного мусора. В противном случае вы рискуете распространить эти сорняки дальше по своему саду.

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