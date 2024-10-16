Смело: нидерландская модель в "голом" платье пришла на вечеринку

Нидерландская модель египетского и марокканского происхождения – Имаан Хаммам – приняла участие в шоу The Victorias Secret Show 2024, а затем посетила афтепати в Нью-Йорке.

Там девушка появилась в смелом аутфите. Она одела "голое" черное платье миди, под которым на ней был кружевной бюстгальтер и трусы. Обута она была в кожаные туфли с квадратным мысом. Под рукой Имаан несла черно-белую мохнатую сумку.

Имаан Хаммам / Фото: Getty Images

У Хаммам была объемная прическа с кудрями, насыщенный макияж и золотые серьги в ушах.

Напомним, аргентинская модель и актриса Валентина Феррер предстала на вечеринке в кружевном платье с цветочным узором.

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