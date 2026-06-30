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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
59
Время на прочтение
3 мин

В красном костюме и слингбэках Prada: Мика Ньютон в ярком образе посетила бранч в Киеве

Украинская певица приняла участие в мероприятии, посвященном теме второго шанса, где поделилась личной историей борьбы с болезнью, поиска себя и нового этапа в жизни.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Мика Ньютон

Мика Ньютон

Мика Ньютон, которая после длительного перерыва вернулась на украинскую сцену, приняла участие в бранче Connecting Women, который состоялся в ресторане Comme Il Faut InterContinental Kyiv. На мероприятии говорили о втором шансе, который дает жизнь.

Мика Ньютон

Мика Ньютон

Мика откровенно рассказала о борьбе с онкологией, о перенесенных ею операциях, о шести годах попыток стать мамой и о том, как она утратила себя как женщину и как артистку.

Мика Ньютон

Мика Ньютон

На мероприятии Ньютон появилась в стильном ярком образе. На ней был красный костюм оверсайз, состоящий из однобортного жакета и широких брюк. Лук звезда дополнила черными остроносыми слингбэками на шпильках от Prada.

Мика Ньютон

Мика Ньютон

У певицы была аккуратная прическа с боковым пробором, макияж с акцентом на красной помаде, красный маникюр, а также жемчужные серьги-пусеты в ушах.

Мика Ньютон

Мика Ньютон

В бранче также приняла участие интегративный психолог Елена Адамова, которая рассказала, как в 42 года встретила мужчину-вдовца с тремя детьми и фактически стала мамой сразу для четверых. Она поделилась размышлениями о том, почему слабость не стоит воспринимать как поражение, а постоянное стремление быть «сильной железной женщиной» может привести к эмоциональному и физическому истощению. Также Елена озвучила свою формулу счастья: засыпать с ощущением, что завтра хочется проснуться в своем доме, на своей кухне и выпить свой кофе. Именно с этого, по ее словам, начинается настоящее счастье.

Елена Адамова

Елена Адамова

Еще одним спикером стала доктор философских наук, юрист и поэтесса Наталья Манойло. Своим собственным примером она доказывает, что наука, право и творчество могут не только сосуществовать, но и гармонично дополнять друг друга. Несмотря на многолетнюю научную деятельность, юридическую практику и преподавание, она всегда чувствовала потребность выражать свои мысли не только языком законов, но и языком поэзии. Так появились две ее книги, в которых она размышляет о человеке, любви, ответственности и поиске смысла жизни.

Наталья Манойло

Наталья Манойло

А основательница проекта Connecting Women, издательница VIVA! Украина и учредитель премии «Женщина Украины» Инна Гелетюк поделилась личной историей о периоде, когда жизнь поставила все на паузу. Пандемия COVID-19 кардинально изменила ее профессиональную реальность. Кроме того, непростые перемены происходили и в ее личной жизни. История Инны стала ярким примером того, что даже после самых сложных испытаний можно обрести новый смысл, найти второе дыхание и не побояться воспользоваться шансом, который дает жизнь.

Инна Гелетюк

Инна Гелетюк

После выступлений спикеров Мика Ньютон порадовала гостей бранча невероятным исполнением своих песен.

Мика Ньютон

Мика Ньютон

Мика Ньютон

Мика Ньютон

Мика Ньютон и Инна Гелетюк

Мика Ньютон и Инна Гелетюк

Ольга Женевская, Наталья Манойло, Мика Ньютон, Инна Гелетюк, Елена Адамова, Анна Луценко

Ольга Женевская, Наталья Манойло, Мика Ньютон, Инна Гелетюк, Елена Адамова, Анна Луценко

Сергей Пастухов

Сергей Пастухов

Ольга Женевская, Инна Гелетюк и Анна Луценко

Ольга Женевская, Инна Гелетюк и Анна Луценко

Ольга Женевская и Марина Гайович

Ольга Женевская и Марина Гайович

Фото: Павел Бойченко

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Дата публикации
Количество просмотров
59
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