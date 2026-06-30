В красном костюме и слингбэках Prada: Мика Ньютон в ярком образе посетила бранч в Киеве

Мика Ньютон

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Мика Ньютон, которая после длительного перерыва вернулась на украинскую сцену, приняла участие в бранче Connecting Women, который состоялся в ресторане Comme Il Faut InterContinental Kyiv. На мероприятии говорили о втором шансе, который дает жизнь.

Мика Ньютон

Мика откровенно рассказала о борьбе с онкологией, о перенесенных ею операциях, о шести годах попыток стать мамой и о том, как она утратила себя как женщину и как артистку.

Мика Ньютон

На мероприятии Ньютон появилась в стильном ярком образе. На ней был красный костюм оверсайз, состоящий из однобортного жакета и широких брюк. Лук звезда дополнила черными остроносыми слингбэками на шпильках от Prada.

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Мика Ньютон

У певицы была аккуратная прическа с боковым пробором, макияж с акцентом на красной помаде, красный маникюр, а также жемчужные серьги-пусеты в ушах.

Мика Ньютон

В бранче также приняла участие интегративный психолог Елена Адамова, которая рассказала, как в 42 года встретила мужчину-вдовца с тремя детьми и фактически стала мамой сразу для четверых. Она поделилась размышлениями о том, почему слабость не стоит воспринимать как поражение, а постоянное стремление быть «сильной железной женщиной» может привести к эмоциональному и физическому истощению. Также Елена озвучила свою формулу счастья: засыпать с ощущением, что завтра хочется проснуться в своем доме, на своей кухне и выпить свой кофе. Именно с этого, по ее словам, начинается настоящее счастье.

Елена Адамова

Еще одним спикером стала доктор философских наук, юрист и поэтесса Наталья Манойло. Своим собственным примером она доказывает, что наука, право и творчество могут не только сосуществовать, но и гармонично дополнять друг друга. Несмотря на многолетнюю научную деятельность, юридическую практику и преподавание, она всегда чувствовала потребность выражать свои мысли не только языком законов, но и языком поэзии. Так появились две ее книги, в которых она размышляет о человеке, любви, ответственности и поиске смысла жизни.

Наталья Манойло

А основательница проекта Connecting Women, издательница VIVA! Украина и учредитель премии «Женщина Украины» Инна Гелетюк поделилась личной историей о периоде, когда жизнь поставила все на паузу. Пандемия COVID-19 кардинально изменила ее профессиональную реальность. Кроме того, непростые перемены происходили и в ее личной жизни. История Инны стала ярким примером того, что даже после самых сложных испытаний можно обрести новый смысл, найти второе дыхание и не побояться воспользоваться шансом, который дает жизнь.

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Инна Гелетюк

После выступлений спикеров Мика Ньютон порадовала гостей бранча невероятным исполнением своих песен.

Мика Ньютон

Мика Ньютон

Мика Ньютон и Инна Гелетюк

Ольга Женевская, Наталья Манойло, Мика Ньютон, Инна Гелетюк, Елена Адамова, Анна Луценко

Сергей Пастухов

Ольга Женевская, Инна Гелетюк и Анна Луценко

Ольга Женевская и Марина Гайович

Фото: Павел Бойченко

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