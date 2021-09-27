Секс по дружбе: почему случается и как не перепутать его с влюбленностью

Дружба – внеполовое явление, в то время как секс – межполовое. Что получается, когда встречаются эти два явления, читайте в статье.

Дружба дружбе рознь

Принято полагать, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. И если говорится о такой дружбе, имеется в виду, что один хочет сексуальных отношений, а другой получает удовольствие от внимания, не более. При этом другой в дружеской паре в сексе отказывает, но в то же время не отказывает в дружбе, невольно давая надежду на "а вдруг". Примерно так: "Мне приятно, что я вызываю у тебя такие чувства, но не могу тебе ответить взаимностью, поэтому будем просто друзьями". Партнер по дружбе, не обращая внимания на "но" во второй части фразы, цепляется за первую и продолжает надеяться на возможную близость.

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Как правило, если между такими друзьями случится секс, то заинтересованный в сексе "друг" либо получит импульс к чему-то большему (любовь, женитьба, общие дети) и станет настаивать и давить, либо разочаруется, получив то, что хотел. На каждом из возможных итогов подобная дружба заканчивается. Поэтому есть все основания полагать, что дружба между мужчиной и женщиной, основанная на сексуальном интересе одного из них, дружбой считаться не может.

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Знающие люди утверждают, что межполовая дружба все-таки встречается, но только у духовно богатых людей, если они действительно перестанут замечать друг в друге первичные половые признаки. В конце концов, люди мы или животные, подчиняющиеся инстинктам? Такая дружба основана на совсем других понятиях: единстве душ, общности взглядов, духовной близости, истинном взаимном доверии и искренности. Но тогда причем здесь секс, если сексуальные отношения предполагают влечение и флирт, то есть межполовые игры?

Что такое дружеский секс?

Вот что рассказал по этому поводу один опрошенный: "Секс при таких отношениях немного другой. Обычно первый раз такое возникает спонтанно и случайно, обычно при некотором периоде одиночества и воздержания (по различным личным причинам) у обеих сторон. Флирта здесь нет, да и влечение срабатывает просто как инстинкт, подсознательно. Первый раз все немного странно и неопределенно, но потом все быстро осознается и воспринимается, так как отношения уже были и сложились до этого, а секс стал просто лишним штрихом, лишней степенью доверия, но никак не изменил этих отношений".

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То есть взаимное уважение, доверие и открытость уже были, поэтому внезапно случившийся секс не изменил сложившихся дружеских отношений, а сделал их еще более близкими и доверительными. Это как тайна, которой случайно овладевают двое. И это случается крайне редко, как и настоящая дружба. Чаще подобные отношения перерастают в банальную любовь.

В дружеском сексе есть особые преимущества:

на момент секса у вас уже сложились дружеские отношения, вы знаете друг друга как облупленных, вам нечего друг от друга скрывать, поэтому без лишних игр можно приступать к процессу, минуя момент "притирки";

ни перед одним любимым мужчиной вы не будете такой открытой и "своей в доску", как перед настоящим другом. Поэтому такой секс отличается высокой степенью доверия;

друг не станет рассказывать направо и налево о сексе с вами и о ваших слабых сторонах, если вы из-за них комплексуете. На то он и друг, чтобы понимать вас и поддерживать во всем;

дружеский секс не требует верности, поэтому в таком сексе отсутствует ревность. Вы можете сразу после секса поделиться друг с другом воспоминаниями о ваших бывших, высказать свою критику, при этом встретите понимание, и все без обид;

дружеский секс не отягощен влюбленностью одного из партнеров, поэтому действительно не несет за собой каких-либо обязательств ни с чьей стороны;

наконец, дружеский секс прекрасно выручает в периоды вынужденных воздержаний.

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Как отличить дружеский секс от сексуальных отношений:

с подругой вы встречаетесь, когда у вас обеих есть время, и расстаетесь легко, при этом живете своей жизнью, не тоскуя особенно по этим встречам. Если при расставании с вашим другом мужского пола вам так же легко, – значит, это был дружеский секс. Если вы чувствуете одиночество – это уже нечто большее;

если вашему другу посчастливилось устроить личную жизнь, а вы преспокойно отходите в сторону и радуетесь его счастью, или также происходит, если личная жизнь устроена у вас, – значит, у вас был просто дружеский секс.

Авдотья Разгуляева

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