ART TILE HUB: шоу-рум керамической плитки, где живет вдохновение

Популярный бренд украинской керамической плитки Golden Tile на днях открыл флагманский шоу-рум в Харькове в рамках инновационной концепции Art Tile Hub.

Уникальность такого формата заключается сразу в нескольких факторах:

1. Керамическая плитка в ART TILE HUB представлена по дизайнам. Ведь потребитель сегодня ищет не бренды, а необходимые текстуры и цвета, согласно своему проекту.

Посетителям этого салона очень удобно сразу выбрать для себя необходимый стенд с такой сейчас популярной плиткой Golden Tile в стиле лофт - Wood (дерево) и Concrete (бетон), или изысканный Marble (мрамор) или экспрессивный Stone (камень). Отдельно представлены мелкие форматы, пэчворк и крупноформатный керамогранит.

2. ART TILE HUB - это, в первую очередь, о вдохновении.

"Мы отходим от стереотипов, что Харьковский плиточный завод продает плитку, мы предлагаем эмоцию", - отметил на церемонии открытия шоу-рума основатель Golden Tile Ceramic Group (в состав которой входит завод) Валентин Шеветовский.

Поэтому экспозиция в ART TILE HUB демонстрирует различные сочетания как цветов, так и текстур, предлагая потребителю широкий выбор готовых дизайнерских решений.

3. И самое главное, ART TILE HUB - это креативное пространство для встреч различных групп клиентов. На чашечку кофе сюда могут прийти дизайнеры и архитекторы, чтобы выбрать новинки мира керамики для своего последнего проекта.

По словам Дмитрия Салимонова, председателя правления Golden Tile: "Здесь будет происходить регулярное практическое обучение для студентов специализированных вузов и бизнес-партнеров. Раз в месяц здесь будут проводиться тематические мастер-классы с топовыми дизайнерами и архитекторами. Такая коллаборация будет иметь синергетический эффект и способствовать развитию как культуры потребления керамической продукции, так и эффективному удовлетворению спроса различных групп наших клиентов".

Также вскоре все посетители ART TILE HUB смогут сделать визуализацию своего пространства, подобрав к нему варианты отделок керамической плиткой.

Golden Tile - это украинский бренд керамической плитки, который представлен в 43 странах мира. Продукция Golden Tile изготавливается на Харьковском плиточном заводе (ХПЗ) с производственной мощностью - 24 млн м2 в год. Производитель тщательно контролирует процесс изготовления продукции, начиная с собственного сырья, добытого на Майдан-Вильском карьере в Хмельницкой области, до готовой продукции. В прошлом году лаборатория ХПЗ прошла сертификацию на соответствие европейским стандартам и теперь может сама выдавать сертификаты СЕ. За I полугодие 2021 Golden Tile Ceramic Group стала лидером по объемам производства керамической плитки в Украине.

Харьковский ART TILE HUB можно найти по адресу: площадь Защитников Украины, 7/8, ТЦ Протон. И он - не первый в Украине. Такие шоу-румы от Golden Tile уже открыты в Ужгороде и Одессе. Вскоре аналогичное пространство появится и в Киеве.

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