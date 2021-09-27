ART TILE HUB: шоу-рум керамічної плитки, де живе натхнення

Популярний бренд української керамічної плитки Golden Tile днями відкрив флагманський шоу-рум у Харкові в рамках інноваційної концепції Art Tile Hub.

Унікальність такого формату полягає одразу у кількох факторах:

1. Керамічна плитка у ART TILE HUB представлена по дизайнах. Адже споживач сьогодні шукає не бренди, а необхідні текстури та кольори, згідно зі своїм проєктом.

Завітавши до цього салону, дуже зручно одразу обрати для себе необхідний стенд із такою нині популярною плиткою Golden Tile у стилі лофт - Wood (дерево) та Concrete (бетон), або вишуканий Marble (мармур) чи експресивний Stone (камінь). Окремо знайдете дрібні формати, печворк та крупноформатний керамограніт.

2. ART TILE HUB - це, в першу чергу, про натхнення.

“Ми відходимо від стереотипів, що Харківський плитковий завод продає плитку, ми пропонуємо емоцію”, - зазначив на церемонії відкриття шоу-руму засновник Golden Tile Ceramic Group (до якої входить завод) Валентин Шеветовський.

Тому експозиція в ART TILE HUB демонструє різні поєднання як кольорів, так і текстур, пропонуючи споживачу широкий вибір готових дизайнерських рішень.

3. І найголовніше, ART TILE HUB - це креативний простір для зустрічей різних груп клієнтів. На філіжанку кави сюди можуть завітати дизайнери та архітектори, щоб обрати новинки зі світу кераміки для свого проєкту.

За словами Дмитра Салімонова, голови правління Golden Tile: “Тут відбуватиметься регулярне практичне навчання для студентів спеціалізованих вузів та бізнес-партнерів. Раз на місяць тут проводитимуться тематичні майстер-класи із топовими дизайнерами та архітекторами. Така колаборація матиме синергетичний ефект та сприятиме розвитку як культури споживання керамічної продукції, так і ефективнішому задоволенню попиту різних груп наших клієнтів”.

Також невдовзі усі відвідувачі ART TILE HUB матимуть можливість зробити візуалізацію свого простору, підібравши до нього варіанти оздоблень керамічною плиткою.

Golden Tile - це український бренд керамічної плитки, що експортується у 43 країни світу. Продукція Golden Tile виготовляється на Харківському плитковому заводі (ХПЗ), що має виробничі потужності - 24 млн м2 на рік. Виробник ретельно контролює процес виготовлення продукції, починаючи із власної сировини, видобутої на Майдан-Вільському кар'єрі на Хмельниччині, до готової продукції. Торік лабораторія ХПЗ пройшла сертифікафікацію на відповідність європейським стандартам і тепер може сама видавати сертифікати СЕ. За І півріччя 2021 року Golden Tile Ceramic Group стала лідером за обсягами виробництва керамічної плитки в Україні.

Харківський ART TILE HUB можна знайти за адресою майдан Захисників України, 7/8, ТЦ Протон, і він - не перший в Україні. Такі шоу-руми від Golden Tile вже мають Ужгород та Одеса. Невдовзі аналогічний простір відкриється і у Києві.

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