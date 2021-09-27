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ART TILE HUB: шоу-рум керамічної плитки, де живе натхнення Новини компаній

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ART TILE HUB: шоу-рум керамічної плитки, де живе натхнення

Популярний бренд української керамічної плитки Golden Tile днями відкрив флагманський шоу-рум у Харкові в рамках інноваційної концепції Art Tile Hub.

Унікальність такого формату полягає одразу у кількох факторах:

1. Керамічна плитка у ART TILE HUB представлена по дизайнах. Адже споживач сьогодні шукає не бренди, а необхідні текстури та кольори, згідно зі своїм проєктом.

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Завітавши до цього салону, дуже зручно одразу обрати для себе необхідний стенд із такою нині популярною плиткою Golden Tile у стилі лофт - Wood (дерево) та Concrete (бетон), або вишуканий Marble (мармур) чи експресивний Stone (камінь). Окремо знайдете дрібні формати, печворк та крупноформатний керамограніт.

2. ART TILE HUB - це, в першу чергу, про натхнення

Ми відходимо від стереотипів, що Харківський плитковий завод продає плитку, ми пропонуємо емоцію”, - зазначив на церемонії відкриття шоу-руму засновник Golden Tile Ceramic Group (до якої входить завод) Валентин Шеветовський.

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Тому експозиція в ART TILE HUB демонструє різні поєднання як кольорів, так і текстур, пропонуючи споживачу широкий вибір готових дизайнерських рішень.

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3. І найголовніше, ART TILE HUB - це креативний простір для зустрічей різних груп клієнтів. На філіжанку кави сюди можуть завітати дизайнери та архітектори, щоб обрати новинки зі світу кераміки для свого проєкту. 

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За словами Дмитра Салімонова, голови правління Golden Tile: “Тут відбуватиметься регулярне практичне навчання для студентів спеціалізованих вузів та бізнес-партнерів. Раз на місяць тут проводитимуться тематичні майстер-класи із топовими дизайнерами та архітекторами. Така колаборація матиме синергетичний ефект та сприятиме розвитку як культури споживання керамічної продукції, так і ефективнішому задоволенню попиту різних груп наших клієнтів”.

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Також невдовзі усі відвідувачі ART TILE HUB матимуть можливість зробити візуалізацію свого простору, підібравши до нього варіанти оздоблень керамічною плиткою. 

Golden Tile - це український бренд керамічної плитки, що експортується у 43 країни світу. Продукція Golden Tile виготовляється на Харківському плитковому заводі (ХПЗ), що має виробничі потужності - 24 млн м2 на рік. Виробник ретельно контролює процес виготовлення продукції, починаючи із власної сировини, видобутої на Майдан-Вільському кар'єрі на Хмельниччині, до готової продукції. Торік лабораторія ХПЗ пройшла сертифікафікацію на відповідність європейським стандартам і тепер може сама видавати сертифікати СЕ. За І півріччя 2021 року Golden Tile Ceramic Group стала лідером за обсягами виробництва керамічної плитки в Україні. 

Харківський ART TILE HUB можна знайти за адресою майдан Захисників України, 7/8,  ТЦ Протон, і він - не перший в Україні. Такі шоу-руми від Golden Tile вже мають Ужгород та Одеса. Невдовзі аналогічний простір відкриється і у Києві.

Дата публікації
Перегляди
101
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