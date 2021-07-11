Ричард Брэнсон начал свой первый туристический полет в космос — видео

Британский богач на 9 дней опередил Джеффа Безоса.

В США с космодрома поднялся в небо космолет компании Virgin Galactic, на борту которого находится космический турист — 70-летний британский богач Ричард Брэнсон.

Всего на борту — шесть человек, из которых два пилота и 4 специалиста миссии, среди которых и Брэнсон.

Видеотранляция полета Ричарда Брэнсона в космос:

Британский миллиардер Ричард Брэнсон является основателем компании Virgin Galactic, которая осуществляет первый "туристический" суборбитальный полет. Корабль Unity 22 должен отделиться от носителя на высоте 16 км. Полет продлится около двух часов. Корабль должен подняться на 80-90 км над уровнем моря. В невесомости люди, находящиеся на борту, будут несколько минут.

Через 9 дней, 20 июля, в космос должен отправиться корабль конкурентов с Blue Origin. На его борту будет находится другой космический турист - американский миллиардер Джефф Безос, а также его брат Марк. Корабль с Безосом должен подняться немного выше, чем Брэнсон, - до 100 км, что является условной границей между атмосферой Земли и космосом.

Associated Press

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