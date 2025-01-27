Смартфоны серии Redmi Note 14 с АІ-функциями – в Алло от 7 499 гривень

В Алло стартовали продажи смартфонов серии Redmi Note 14 с доступными инновациями в каждой из пяти новых моделей. Новинки имеют камеры с расширенными инструментами искусственного интеллекта для получения фотографий профессионального уровня даже ночью.

Они предлагают надежность конструкции, емкие аккумуляторы, мощные новые чипсеты для продуктивной и быстрой работы – от видеозвонков до мобильных игр, а также 6,67-дюймовый яркий экран с частотой обновления 120 Гц с технологией защиты глаз при продолжительной работе или недостаточном освещении. А еще – установленный Google Gemini и несколько полезных АІ-функций – от поиска до вырезания объектов на фотографиях. Смартфоны обеспечены слотом для двух SIM-карт, NFC-модулем, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, а также АІ-разблокировкой по лицу. До 3 февраля смартфоны можно приобрести в Алло с выгодой до 2000 гривень.

В Redmi Note 14 Рro+ 5G (8+256 ГБ, 12+512 ГБ) состоялся глобальный дебют 4-нм процессора Snapdragon® 7s Gen 3, обеспечивающего быстродействие устройства. С выгнутым CrystalRes-AMOLED-экраном, имеющим разрешение 1,5 К и пиковую яркость до 3000 нит, прекрасные впечатления от просмотра и работы обеспечены. Аккумулятор на 5110 мА•ч способен работать даже при низких температурах и поддерживает гиперзарядку 120 Вт. Модель имеет 200 Мп основную камеру с АІ и OIS, 8 Мп ультраширокугольную, 2 Мп макро- та 20 Мп фронтальную камеры, можно снимать с 4х-зумом без потери качества изображения. Новинка предлагает АІ-инструменты для редактирования фотографий, видеосъемки, субтитров и других задач, которые ранее были доступными лишь для премиальных моделей. Она имеет высший стандарт защиты от влаги и пыли IP68. Redmi Note 14 Prо+ 5G доступен в черном, голубом и фиолетовом цветах, стоимость – 16 999 и 19 999 грн в зависимости от конфигурации.

Redmi Note 14 Рro 5G (8+256 ГБ) с выгнутым CrystalRes-AMOLED-экраном с разрешением 1,5 К и пиковой яркостью до 3000 нит обеспечивает детализацию и отличные впечатления от комфортного просмотра. Новинка работает на чипсете MediaTek Dimensity 7300-Ultra и имеет емкий аккумулятор на 5110 мА•ч с поддержкой турбозарядки 45 Вт. Основная камера на 200 Мп с АІ и оптической стабилизацией а фронтальная камера на 20 Мп отвечает за качественные селфи. Новинка также имеет самый высокий стандарт защиты IP68. Стоимость Redmi Note 14 Рro 5G – 14 499 грн, цвета: чернный, зеленый и фиолетовый.

Redmi Note 14 Рro (8+256 ГБ) имеет выгнутий FHD+-экран, чипсет MediaTek Helio G100-Ultra и аккумулятор на 5550 мА•год с поддержкой турбозарядки 45 Вт. Модель получила 200 Мп АІ-камеру с оптической стабилизацией и расширенными параметрами масштабирования и 32 Мп фронтальную камеру для селфи. Смартфон имеет защиту от влаги и пыли IP64 и усиленную конструкцию корпуса. Стоимость – 10 999 грн, цвета: черный, голубой и фиолетовый.

Redmi Note 14 (6+128 ГБ, 8+256 ГБ) имеет плоский FHD+-AMOLED-экран с разрешением 2400 × 1080 и пиковой яркостью до 1800 нит. Модель работает на базе чипсета MediaTek Helio G99-Ultra и имеет емкий аккумулятор 5550 мА•ч с поддержкой турбозарядки 33 Вт. Она имеет 108 Мп основную камеру для четкой детализации фотографий, а также фронтальную камеру на 20 Мп. Новинка защищена по стандарту IP54. Цена 7 499 и 8 499 грн (в зависимости от конфигурации), черный, голубой, фиолетовый цвет.

Redmi Note 14 5G (6+128 ГБ, 8+256 ГБ) имеет плоский FHD+-AMOLED-экран с разрешением 2400 × 1080 и пиковой яркостью до 2100 нит. Новинка работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 7025-Ultra и имеет аккумулятор на 5110 мА•ч с поддержкой турбозарядки 45 Вт. Основная камера новинки – сенсор на 108 Мп с OIS и EIS для четкой детализации фотографий и поддержкой 3х-зума без потери качества. Кроме того, есть 8 Мп ультраширокоугольная и 2 Мп макрокамеры, а также селфи-камера на 20 Мп с широкоугольным 0,8х-зумом. Модель имеет защиту IP64. Redmi Note 14 5G доступен в черном, зеленом и фиолетовом цветах, а его стоимость – 8 999 и 9 999 грн.