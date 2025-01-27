В Харькове задержан гражданин РФ, который шпионил в пользу врага

Осужденный гражданин РФ долгое время проживал в Харькове и работал в местном отделении банка. Прокуроры доказали, что он был завербован российскими спецслужбами и выполнял задачи по передаче разведывательной информации врагу.

К 10 годам за решеткой приговорен гражданин Российской Федерации, занимавшийся шпионской деятельностью в пользу РФ в Харькове. Мужчина собирал секретную информацию о вооруженных силах Украины, передавал данные о дислокации украинских военных и объектов критической инфраструктуры, а также незаконно хранил взрывное устройство.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, суд признал его виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за шпионаж и распространение информации о перемещении украинских военных.

Осужденный гражданин РФ долгое время проживал в Харькове и работал в местном отделении банка. Прокуроры доказали, что он был завербован российскими спецслужбами и выполнял задачи передачи разведывательной информации врагу.

В частности, шпион установил контакт с лицом, которое, по его мнению, имело доступ к государственной тайне. Целью было получение секретных данных, которые Россия могла использовать для нанесения ударов по местам хранения документации и воспрепятствованию восстановлению критической инфраструктуры.

Он собирал данные о расположении украинских воинских частей, передвигаясь по городу и фиксируя информацию с помощью видеорегистратора.

Кроме того, он собирал данные о расположении украинских воинских частей, передвигаясь по городу и фиксируя информацию с помощью видеорегистратора. Собранные данные передавались куратору из РФ через мессенджеры, которые использовались для планирования атак.

Шпион также привлек к противоправной деятельности своего коллегу – чиновника банка. Его дело уже передано в суд.

Шпион был задержан в июле 2024 года благодаря оперативным действиям СБУ. В ходе судебного процесса он признал свою вину в полном объеме. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы.