Тайный язык собак: как понять настроение питомца по его хвосту

Собака / © Associated Press

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Многие люди считают, что виляющий хвост — главный признак хорошего настроения у собаки. Однако движения хвоста могут выражать различные эмоции и помогают животным общаться как между собой, так и с людьми.

Об этом говорится в статье на сайте Purina New Zealand.

Собаки используют хвост для общения как с другими животными, так и с людьми. Такое поведение является инстинктивным и начинает проявляться у щенков примерно в возрасте от трёх до четырёх недель. В то же время само по себе виляние хвостом не позволяет точно определить эмоциональное состояние собаки. Для этого нужно обращать внимание на положение хвоста, характер движений и общий язык тела.

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Если хвост находится в естественном положении и не двигается, это обычно свидетельствует о спокойном и расслабленном состоянии. Для большинства пород такое положение означает, что хвост опущен вниз, хотя у собак с закрученными хвостами оно может выглядеть иначе.

Прямой хвост, который активно виляет, не всегда является признаком счастья. Часто это свидетельствует о сильном возбуждении. Такую реакцию могут вызвать появление гостей, другие животные или любое событие, привлекшее внимание собаки.

Когда хвост отведён назад и движется плавно, это может свидетельствовать о любопытстве или неуверенности. Такое поведение нередко можно заметить, если собака видит что-то незнакомое.

Хвост, зажатый между задними лапами, обычно свидетельствует о страхе, тревоге или дискомфорте. Если при этом наблюдаются мелкие подергивания, это может свидетельствовать о напряжении.

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Зато широкое и непринуждённое виляние хвостом часто ассоциируется с положительными эмоциями. В таких случаях собака может двигать не только хвостом, но и всем телом.

Особое значение имеет высоко поднятый и напряжённый хвост. Такая поза может быть признаком агрессивного настроения или предупреждением для окружающих.

Интересно, что значение имеет даже направление движения хвоста. По данным Live Science, виляние вправо чаще связывают с положительными эмоциями, тогда как движение влево может свидетельствовать о страхе, стрессе или беспокойстве.

Это подтвердило и исследование 2013 года с участием 43 собак разных пород. Животным показывали видео с собаками, которые виляли хвостами вправо или влево. Во время просмотра роликов с вилянием вправо большинство собак оставались спокойными, а некоторые даже пытались приблизиться к экрану. Зато виляние влево чаще вызывало признаки тревожности и учащение сердцебиения.

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Хвост также выполняет важные практические функции. Он помогает собакам сохранять равновесие во время бега и резких поворотов, а в воде служит своеобразным рулем.

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