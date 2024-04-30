Археологи-любители нашли пять скелетов в доме, принадлежавшем Герману Герингу

У всех скелетов отсутствуют конечности.

Группа археологов-любителей нашла пять скелетов в доме, принадлежавшем Герману Герингу. Полуразрушенное здание находится на месте бывшего штаба Гитлера "Волчье логово" в Польше.

Об этом пишет Bild со ссылкой на Der Spiegel.

Отмечается, что когда археологи проводили здесь поиски старого напольного покрытия, они наткнулись на человеческий череп на глубине около десяти сантиметров.

В общей сложности обнаружили останки трех взрослых, подростка и младенца. У всех скелетов отсутствовали конечности.

"Возможно, это была семья, погребенная под землей в доме Германа Геринга", – пишет Der Spiegel.

Пока неизвестно, что это за останки и как они оказались в доме Геринга. Польская прокуратура намерена установить их происхождение, а также имеет ли убийство этих людей какое-либо отношение к нацистам.

Напомним, археологи из Университета Аристотеля в Салониках недавно обнаружили мраморную голову греческого бога Аполлона.

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