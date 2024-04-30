Археологи-аматори знайшли п'ять скелетів у будинку, що належав Герману Герінгу

У всіх скелетів відсутні кінцівки.

Група археологів-аматорів знайшла п'ять скелетів у будинку, що належав Герману Герінгу. Напівзруйнована будівля знаходиться на місці колишнього штабу Гітлера "Вовче лігво" у Польщі.

Про це пише Bild з посиланням на Der Spiegel.

Зазначається, що коли археологи проводили тут пошуки старого покриття підлоги, вони натрапили на людський череп на глибині близько десяти сантиметрів.

Загалом виявили останки трьох дорослих, підлітка та немовляти. У всіх скелетів були відсутні кінцівки.

"Можливо, це була родина, похована під землею в будинку Германа Герінга", - пише Der Spiegel.

Наразі невідомо, що це за останки та як вони опинилися в будинку Герінга. Польська прокуратура має намір встановити їхнє походження, а також те, чи має вбивство цих людей якесь відношення до нацистів.

Нагадаємо, археологи з Університету Аристотеля в Салоніках нещодавно виявили мармурову голову грецького бога Аполлона.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.