Жіночі чоботи: вибираємо модель на весну

Перші теплі весняні дні — ще не привід ховати улюблені чоботи якнайдалі в шафу. Цієї весни вони знову в тренді. Вибір правильної моделі здатен підкреслити вашу індивідуальність і додати цікавинку у ваш весняний образ. У цій статті ми розглянемо найактуальніші моделі жіночих чобіт для цієї весни, які забезпечать вам стильний і трендовий вигляд.

Ковбойські чоботи — для сміливих модниць

Ковбойські чоботи з характерними загостреними носками, масивними підборами та декоративним оздобленням стануть чудовим вибором для тих, хто полюбляє експериментувати з різними стилями. Вони чудово поєднуються як з джинсами та сорочками в стилі кантрі, так і з сукнями в стилі бохо або лаконічними брючними костюмами. Для прохолоднішої погоди підберіть стильну джинсову або вельветову куртку.

Челсі — універсальна класика

Демісезонні напівчоботи челсі на низьких підборах вирізняються лаконічним дизайном і комфортом. Вони стануть незамінним елементом вашого весняного гардероба завдяки своїй універсальності: їх можна поєднувати зі штанами, спідницями, сукнями й навіть шортами в стилі casual. Обирайте челсі з гладкої шкіри, щоб створити повсякденний міський образ. Доповніть цю комбінацію шкіряним тренчем, стильною сумкою та окулярами Gucci, щоб мати незрівнянний вигляд цієї весни.

Ботфорти — для особливих нагод

Ботфорти на високих підборах і з гострим носком — це must-have для сміливих та впевнених у собі жінок. Вони прекрасно доповнять обтислу мінісукню або шкіряні шорти, забезпечивши вам приголомшливий образ для вечірок або походу в ресторан. Обирайте ботфорти з екошкіри або лакованої шкіри — такі моделі максимально актуальні в цьому сезоні.

Моточоботи — must-have для сміливих та яскравих особистостей

Моточоботи давно вийшли за рамки виключно функціонального взуття для байкерів та посіли чільне місце в гардеробі модниць. Їхній масивний і брутальний дизайн надає особливого шарму і родзинки будь-якому образу. Класичні моточоботи мають високі халяви з ремінцями або блискавками по боках, масивну підошву з невеликим підбором і металеві вставки. Вони чудово поєднуються як з рок-н-рольним вбранням у стилі панк або гранж, так і з елегантними сукнями, створюючи з ними яскравий контраст. Поєднуйте моточоботи з рваними джинсами, шкіряними косухами та майками з провокативними принтами. А щоб додати нотку бунтарського шику в офісне вбрання, одягніть моточоботи з лаконічною сукнею-футляром або брючним костюмом.

Козаки — для шанувальниць стилю folk

Козаки — це різновид чобіт на низькому ходу з гострим або трохи заокругленим носком. Вони прекрасно вписуються у стиль folk або бохо в поєднанні з довгими струмливими спідницями, в’язаними кардиганами та сукнями з етнічними візерунками. Дизайнери пропонують козаки найрізноманітніших відтінків — від класичних чорних до яскравих жовтих і червоних. Додайте до цього образу об’ємну сумку в стилі хіпі та масивні аксесуари з дерева або металу, щоб повністю зануритися в атмосферу свободи та єднання з природою. Козаки стануть фінальним штрихом, який зробить ваш весняний образ дійсно незабутнім.

Який би стиль ви не обрали, в новому сезоні ви обов’язково знайдете жіночі чоботи на свій смак. Головне — це вибрати ту модель, яка найповніше відображає вашу індивідуальність і дасть змогу створювати модні весняні образи.