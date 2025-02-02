Астрологи назвали два знака зодиака, которые стареют быстрее всех

Эксперты по эзотерике убеждают, что на скорость старения человека влияют не только генетика, питание, образ жизни и экология, но и его знак зодиака.

Рассказываем, какие представители зодиакального круга особенно склонны к быстрому старению.

Рак (22 июня – 22 июля)

Рак – это особенно чувствительный и эмоциональный знак зодиака, он часто стрессует и подвергается воздействию негативных мыслей. Поэтому неудивительно, что это плохо сказывается на его здоровье. Переживание, тревожность и склонность "держать все в себе" могут привести к преждевременному появлению морщин, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей и старению клеток всего организма. Кроме того, Раки часто заедают стресс, что сказывается на их фигуре и общем здоровье.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги слишком много работают, поэтому часто забывают о качественном отдыхе, что не наилучшим образом сказывается на их здоровье. Из-за того, что этот знак слишком ответственен, он может испытывать постоянное напряжение. Хроническая усталость, стресс и недостаток сна истощают Козерога, провоцируя преждевременное появление морщин на лице. К тому же, отсутствие качественного сна и здорового питания приводит к тому, что Козероги часто болеют и имеют нервные расстройства.

Поэтому эксперты рекомендуют этим знакам зодиака внимательно относиться к своему здоровью, хорошо высыпаться, больше отдыхать и правильно питаться, чтобы сохранить свою молодость и красоту на долгие годы.

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