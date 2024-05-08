Чем и когда подкормить смородину весной, лучшие удобрения для кустов в мае

Чтобы получить большой урожай вкусных ягод смородины летом, кусты нужно подкормить еще весной.

Почва под кустами, которые много лет растут на одном месте, в течение вегетационного периода очень истощаются, что может существенно повлиять на урожайность. Поэтому их нужно систематически подкармливать удобрениями.

Рассказываем, какими удобрениями и когда подкормить смородину весной, чтобы наслаждаться вкусными ягодами.

Схема подкормки кустов смородины весной

Первую подкормку нужно производить азотом, азотными удобрениями или органикой, которая содержит азот. Благодаря азоту у смородины лучше будут расти побеги и листья, ягоды будут большего размера.

Первую подкормку проводят, когда набухнут почки и распустятся листья. Для первой подкормки 2 ст. л мочевины растворяют в 10 литрах воды, поливают смородину с расчетом два ведра раствора на один куст. Коровий перегной растворяют в воде в пропорции один к десяти и выливают 1,5-2 ведра раствора под каждый куст. Если птичий помет, его нужно растворить в большинстве количества воды в пропорции 1:15 и также полить кусты.

Вторую подкормку проводят перед цветением смородины, чаще всего – это в апреле – мае раствором нитрофоски. 50 г нитрофоски растворяют в десяти литрах воды и поливают одно ведро раствора на один куст.

Сульфат калия также используют во время второй подкормки – в начале мая. Растворите 10 г сульфата калия на 1 л воды и полейте кусты.

Для повышения урожайности черной смородины, улучшения ее вкусовых качеств в период цветения выполняют третью внекорневую подкормку растения микроэлементами. Средств для такой подкормки много.

В 100 литрах воды растворяют 10-20 г медного купороса, 20-25 г борной кислоты, 20-30 г молибденово-кислого аммония и обрабатывают таким количеством 0,1 га насаждений.

Можно успешно использовать готовые комплексные микроудобрения для листовой подкормки от разных производителей. Например, провести внекорневую подкормку микроэлементами Гумат + 7 микроэлементов, Унифлор Микро или Микро Микс. Точные дозы внесения минудобрений должны определяться только на основе анализа почвы.

Смородина очень хорошо реагирует на уделенное ей внимание и заботу и отблагодарит хороший урожай.

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