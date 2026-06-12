Как часто нужно менять и стирать постельное белье летом: ученые дали окончательный ответ

Как часто нужно стирать постель летом / © www.freepik.com/free-photo

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В жаркое время года постельное белье загрязняется гораздо быстрее, чем зимой. Во время сна у людей происходит интенсивное потоотделение, а на ткани накапливаются частицы кожи, пыли, бактерии и пылевые клещи. Именно поэтому летом вопрос гигиены спального места становится особенно важным. Специалисты по гигиене и дерматологи отмечают: регулярная замена постельного белья помогает не только поддерживать чистоту, но и оказывает положительное влияние на качество сна и здоровья.

Как часто нужно менять постельное белье

Ученые рекомендуют в летний период менять постельное белье не реже одного раза в неделю. Именно такой интервал считается оптимальным для большинства людей.

Если в комнате жарко, нет кондиционера или человек сильно потеет во время сна, белье желательно стирать каждые 3-5 дней. Это особенно актуально для людей с чувствительной кожей, аллергией и склонностью к акне.

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Исследования показывают, что даже на чистом виде постельного белья быстро накапливаются микроорганизмы. Каждый ночь человек оставляет на простыне и наволочке тысячи отмерших клеток кожи, частицы косметики, кожного жира и пота.

Такая среда становится идеальной для размножения бактерий и пылевых клещей. Хотя сами клещи не кусают человека, продукты их жизнедеятельности могут провоцировать аллергические реакции, раздражение кожи и проблемы с дыханием.

Почему летом особенно важно часто стирать наволочки

Врачи отмечают, что наволочки нуждаются в частой стирке. Именно они контактируют с кожей лица и волосами в течение нескольких часов в день.

Из-за накопления жира, пота и бактерий грязная наволочка может способствовать появлению высыпаний и раздражений. В жаркий сезон ее рекомендуют менять каждые 3-4 дня, даже если другое постельное белье еще не планируется стирать.

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Как правильно стирать постельное белье

Эксперты советуют стирать постельные при температуре не ниже 60 градусов. Такой режим помогает эффективно уничтожать большинство бактерий, грибков и пылевых клещей.

После стирки белье желательно полностью высушить, а по возможности погладить. Высокая температура дополнительно снижает количество микроорганизмов на ткани.

Также следует регулярно проветривать спальню и не застилать кровать сразу после пробуждения. Это помогает испарять излишнюю влагу, которая накапливается за ночь.

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