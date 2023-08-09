Как часто поливать помидоры, когда это не нужно делать

Нужно ли поливать помидоры каждый день в жару, как часто их поливать

Поскольку помидор является южным растением, он любит много света, тепло и умеренную влагу. Растение плохо переносит как избыток, так и нехватку воды. Потому правильный полив томатов обеспечит хороший врожай

Рассказываем, как часто поливать помидоры, нужно ли это делать каждый день, от чего зависит частота полива, как это нужно делать.

Как часто нужно поливать помидоры

Частота полива томатов зависит от погодных условий, уровня влажности, от состава почвы, от того, как она быстро подсыхает. Нехватка воды приведет к осыпанию завязи или к тому, что плоды будут мелкими. Чрезмерная влажность может вызвать различные болезни и загнивание растения.

Поливать помидоры нужно как минимум один раз в неделю. Под каждый куст наливать по 3-5 л воды. Во время цветения количество воды следует снизить до 2 л на куст.

Во время сезона дождей дополнительно поливать растение не нужно.

Как часто поливать помидоры в жару

Во время жары поливать помидоры нужно минимум два раза в неделю. Если температура бьет все рекорды, в сильную жару поливать их нужно максимум 3-4 раза в неделю.

Когда нельзя поливать помидоры

Помидоры нельзя поливать сразу после высадки рассады в почву или в теплицу дней пять.

Когда жарко нельзя поливать помидоры поливать днем, вода быстро улетучивается. Кроме того, через воду солнечные лучи могут обжечь растение. Лучше всего поливать помидоры ранним утром, а затем разрыхлить почву.

Когда помидоры начали созревать, тоже не рекомендуется интенсивно поливать растения, это будет стимулировать покраснение и созревание плодов.

В период уборки урожая, отсутствие полива поможет сохранить качество плодов.

Как и чем лучше поливать помидоры

Часто спрашивают, как лучше поливать помидоры – под корень или сверху. Эксперты советуют поливать помидоры только под корень. Если поливать помидоры сверху во время цветения, это может привести к осыпанию бутонов. В солнечную погоду такой полив может вызвать ожоги.

Для полива подойдет дождевая вода. Лучше всего использовать отстоянную воду, имеющую температуру, аналогичную тем температуре грунта.

Читайте также: