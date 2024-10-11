Как стирать замшевые кроссовки: советы, которые спасут вашу обувь

При неправильной стирке может пострадать не только ткань, но и клей, держащий подошву.

Обувь из замши не прекращает торчать популярность. Более того, этой осенью замша утверждается как ключевой тренд сезона. Но есть нюанс. Обувь из замши требует тщательного ухода.

Как стирать замшевую обувь и что категорически нельзя делать – рассказываем дальше.

Когда следует стирать замшевую обувь в стиральной машине

Использовать стиральную машинку следует только в экстренных случаях. Например – когда обувь уже невозможно отчистить вручную.

Долгое пребывание обуви в стиральной машине может плохо сказаться на материалах. Да, пострадать может не только ткань, но и клей, держащий подошву.

Кроме того, в стиральной машине изделие промокает полностью, что увеличивает и так немалое время сушки. А желание ускорить процесс может только навредить.

Как правильно стирать замшевую обувь

Как правильно стирать замш

Сначала следует убедиться, что на изделии нет трещин или других дефектов. Если они есть – то следует выбрать режим " ручная стирка".

Заранее стельки и шнурки нужно убрать.

Оптимально стирать замшевую "обувь" в режиме "без нагрева воды"

Отключите опцию "отжим/сушка".

Выбирайте жидкие средства для стирки замшевой обуви в стиральной машине.

Загружайте по одной паре в барабан, таким образом можно предотвратить его деформацию.

Еще один способ

1-2 столовые ложки порошка.

продолжительность не более часа;

выкручивание – 700 оборотов;

температура – 40-50 градусов.

В то же время вместо порошка рекомендуется пользоваться гелем для стирки: он обеспечивает более щадящее воздействие.

Как сушить замшевую обувь

Важно. Замшевую обувь нельзя сушить возле батареи или кондиционера, а особенно – прямо на нагревательном приборе.

Как правильно стирать замшевую обувь

Могут навредить и солнечные лучи. После стирки кроссовки нужно поставить в тень.

Не стоит использовать и специальные сушилки с нагревательными элементами. От такого нагревания некоторые материалы, особенно замша, теряют свой прежний внешний вид.

Безопасное время высыхания составляет полтора-два дня.

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