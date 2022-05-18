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Как почистить белые кроссовки в домашних условиях: полезные советы

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Как почистить белые кроссовки в домашних условиях: полезные советы

Как почистить белые кроссовки

Белые кроссовки – это не только красиво, но и не очень практично. Иногда за ними сложно ухаживать. Как отчистить белые кроссовки в домашних условиях от желтизны, как почистить кожаные кроссовки, кроссовки из замши, текстиля — в материале ТСН.ua

Чтобы белые кроссовки радовали своей белоснежностью, нужно соблюдать определенные правила ухода и чистки, которые зависят от материала кроссовок. Различные материалы требуют разных способов и чистящих средств. Иначе можно если не испортить обувь, то оставить ее с грязными разводами. Перед тем как кроссовки мыть или стирать, их нужно прежде всего почистить от грязи и пыли сухой щеткой, вытянуть из них стельки.

Как почистить белые кожаные кроссовки домашними средствами

  • Смесью яйца с молоком протереть кожу кроссовок, затем смыть водой.

  • Раствор из хозяйственного и дегтярного мыла нанести на обувь на 20 минут, затем смыть водой.

  • Нанести на кожаную обувь вазелин, через 20 минут вытереть его .

  • Нашатырный спирт смешанный со стиральным порошком нанести на кроссовки влажной губкой, после чего смыть водой.

Для профессионального ухода за кожаными кроссовками, так же как и за другой обувью стоит приобрести соответствующую косметику. Это очищающие спреи, пятновыводители, специальные салфетки.

Как почистить белые кроссовки / ©
Как почистить белые кроссовки

Как почистить белые кроссовки из замши

  • В первую очередь почистить кроссовки сухой щеткой для замши – чтобы приподнять ворс, счистить грязь.

  • Почистить пятна на замше канцелярским ластиком.

  • Воспользоваться очищающей пеной, нанести на замшу, после чего снять сухой салфеткой.

  • Обработайте мыльным раствором без хлора с небольшим количеством нашатырного спирта.

Как почистить белые кроссовки / ©
Как почистить белые кроссовки

Как постирать белые кроссовки из текстиля

При использовании стиральной машинки следует обратить внимание на температуру стирки. От слишком горячей воды текстильные кроссовки могут усесться и потерять форму, а холодная вода может не справиться с пятнами. Автоматическая сушка может кардинально изменить форму кроссовок. Поэтому при стирке белых кроссовок в стиральной машинке нужно следить за температурой стирки, выбирать деликатный режим , не использовать хлорированные отбеливатели, отключить режим отжима и сушить естественным способом.

Ручным способом можно почистить белые кроссовки из текстиля следующим образом:

  • Смешать уксус с пищевой содой, нанеси пенистую массу на обувь, затем смыть теплой водой.
  • Смешать стиральный порошок, перекись водорода и уксус в равных частицах и нанесенным на щетку раствором почистить белые кроссовки.
  • Обработать кроссовки мыльным раствором с небольшим количеством нашатырного спирта.
  • Белую подошву почистить зубной пастой.

Как почистить пятна на белых кроссовках в домашних условиях

  • Щеткой с нанесенным хозяйственным мылом пройдись по загрязнениям на кроссовках, после чего тщательно смыть мыльный раствор.
  • Для текстильных кроссовок можно использовать отбеливающие средства на кислородной основе. Таким образом, нанести отбеливатель на нужные места, подождать, а затем тщательно прополоскать.
  • Можно использовать жидкость для снятия макияжа, достаточно пройтись смоченным ватным диском по грязному пятну.
  • Для кожаных моделей оттереть пятна можно кашицей из картофельного крахмала и молока в равных объемах.

Как отчистить белые кроссовки от желтизны

  • Пройтись желтыми пятнами старой зубной щеткой с зубной пастой. После чего смыть или вытереть ее.
  • Нанести на кроссовки разбавленный водой лимонный сок, оставить на время, а затем смыть.
  • Желтые пятна на кроссовках из текстиля вывести отбеливателем на кислородной основе.

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