Как почистить белые кроссовки в домашних условиях: полезные советы

Белые кроссовки – это не только красиво, но и не очень практично. Иногда за ними сложно ухаживать. Как отчистить белые кроссовки в домашних условиях от желтизны, как почистить кожаные кроссовки, кроссовки из замши, текстиля — в материале ТСН.ua
Чтобы белые кроссовки радовали своей белоснежностью, нужно соблюдать определенные правила ухода и чистки, которые зависят от материала кроссовок. Различные материалы требуют разных способов и чистящих средств. Иначе можно если не испортить обувь, то оставить ее с грязными разводами. Перед тем как кроссовки мыть или стирать, их нужно прежде всего почистить от грязи и пыли сухой щеткой, вытянуть из них стельки.
Как почистить белые кожаные кроссовки домашними средствами
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Смесью яйца с молоком протереть кожу кроссовок, затем смыть водой.
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Раствор из хозяйственного и дегтярного мыла нанести на обувь на 20 минут, затем смыть водой.
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Нанести на кожаную обувь вазелин, через 20 минут вытереть его .
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Нашатырный спирт смешанный со стиральным порошком нанести на кроссовки влажной губкой, после чего смыть водой.
Для профессионального ухода за кожаными кроссовками, так же как и за другой обувью стоит приобрести соответствующую косметику. Это очищающие спреи, пятновыводители, специальные салфетки.
Как почистить белые кроссовки из замши
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В первую очередь почистить кроссовки сухой щеткой для замши – чтобы приподнять ворс, счистить грязь.
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Почистить пятна на замше канцелярским ластиком.
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Воспользоваться очищающей пеной, нанести на замшу, после чего снять сухой салфеткой.
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Обработайте мыльным раствором без хлора с небольшим количеством нашатырного спирта.
Как постирать белые кроссовки из текстиля
При использовании стиральной машинки следует обратить внимание на температуру стирки. От слишком горячей воды текстильные кроссовки могут усесться и потерять форму, а холодная вода может не справиться с пятнами. Автоматическая сушка может кардинально изменить форму кроссовок. Поэтому при стирке белых кроссовок в стиральной машинке нужно следить за температурой стирки, выбирать деликатный режим , не использовать хлорированные отбеливатели, отключить режим отжима и сушить естественным способом.
Ручным способом можно почистить белые кроссовки из текстиля следующим образом:
- Смешать уксус с пищевой содой, нанеси пенистую массу на обувь, затем смыть теплой водой.
- Смешать стиральный порошок, перекись водорода и уксус в равных частицах и нанесенным на щетку раствором почистить белые кроссовки.
- Обработать кроссовки мыльным раствором с небольшим количеством нашатырного спирта.
- Белую подошву почистить зубной пастой.
Как почистить пятна на белых кроссовках в домашних условиях
- Щеткой с нанесенным хозяйственным мылом пройдись по загрязнениям на кроссовках, после чего тщательно смыть мыльный раствор.
- Для текстильных кроссовок можно использовать отбеливающие средства на кислородной основе. Таким образом, нанести отбеливатель на нужные места, подождать, а затем тщательно прополоскать.
- Можно использовать жидкость для снятия макияжа, достаточно пройтись смоченным ватным диском по грязному пятну.
- Для кожаных моделей оттереть пятна можно кашицей из картофельного крахмала и молока в равных объемах.
Как отчистить белые кроссовки от желтизны
- Пройтись желтыми пятнами старой зубной щеткой с зубной пастой. После чего смыть или вытереть ее.
- Нанести на кроссовки разбавленный водой лимонный сок, оставить на время, а затем смыть.
- Желтые пятна на кроссовках из текстиля вывести отбеливателем на кислородной основе.
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