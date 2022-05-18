Как почистить белые кроссовки в домашних условиях: полезные советы

Белые кроссовки – это не только красиво, но и не очень практично. Иногда за ними сложно ухаживать. Как отчистить белые кроссовки в домашних условиях от желтизны, как почистить кожаные кроссовки, кроссовки из замши, текстиля — в материале ТСН.ua

Чтобы белые кроссовки радовали своей белоснежностью, нужно соблюдать определенные правила ухода и чистки, которые зависят от материала кроссовок. Различные материалы требуют разных способов и чистящих средств. Иначе можно если не испортить обувь, то оставить ее с грязными разводами. Перед тем как кроссовки мыть или стирать, их нужно прежде всего почистить от грязи и пыли сухой щеткой, вытянуть из них стельки.

Как почистить белые кожаные кроссовки домашними средствами

Смесью яйца с молоком протереть кожу кроссовок, затем смыть водой.

Раствор из хозяйственного и дегтярного мыла нанести на обувь на 20 минут, затем смыть водой.

Нанести на кожаную обувь вазелин, через 20 минут вытереть его .

Нашатырный спирт смешанный со стиральным порошком нанести на кроссовки влажной губкой, после чего смыть водой.

Для профессионального ухода за кожаными кроссовками, так же как и за другой обувью стоит приобрести соответствующую косметику. Это очищающие спреи, пятновыводители, специальные салфетки.

Как почистить белые кроссовки

Как почистить белые кроссовки из замши

В первую очередь почистить кроссовки сухой щеткой для замши – чтобы приподнять ворс, счистить грязь.

Почистить пятна на замше канцелярским ластиком.

Воспользоваться очищающей пеной, нанести на замшу, после чего снять сухой салфеткой.

Обработайте мыльным раствором без хлора с небольшим количеством нашатырного спирта.

Как почистить белые кроссовки

Как постирать белые кроссовки из текстиля

При использовании стиральной машинки следует обратить внимание на температуру стирки. От слишком горячей воды текстильные кроссовки могут усесться и потерять форму, а холодная вода может не справиться с пятнами. Автоматическая сушка может кардинально изменить форму кроссовок. Поэтому при стирке белых кроссовок в стиральной машинке нужно следить за температурой стирки, выбирать деликатный режим , не использовать хлорированные отбеливатели, отключить режим отжима и сушить естественным способом.

Ручным способом можно почистить белые кроссовки из текстиля следующим образом:

Смешать уксус с пищевой содой, нанеси пенистую массу на обувь, затем смыть теплой водой.

Смешать стиральный порошок, перекись водорода и уксус в равных частицах и нанесенным на щетку раствором почистить белые кроссовки.

Обработать кроссовки мыльным раствором с небольшим количеством нашатырного спирта.

Белую подошву почистить зубной пастой.

Как почистить пятна на белых кроссовках в домашних условиях

Щеткой с нанесенным хозяйственным мылом пройдись по загрязнениям на кроссовках, после чего тщательно смыть мыльный раствор.

Для текстильных кроссовок можно использовать отбеливающие средства на кислородной основе. Таким образом, нанести отбеливатель на нужные места, подождать, а затем тщательно прополоскать.

Можно использовать жидкость для снятия макияжа, достаточно пройтись смоченным ватным диском по грязному пятну.

Для кожаных моделей оттереть пятна можно кашицей из картофельного крахмала и молока в равных объемах.

Как отчистить белые кроссовки от желтизны

Пройтись желтыми пятнами старой зубной щеткой с зубной пастой. После чего смыть или вытереть ее.

Нанести на кроссовки разбавленный водой лимонный сок, оставить на время, а затем смыть.

Желтые пятна на кроссовках из текстиля вывести отбеливателем на кислородной основе.

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